"Катастрофа для НАТО". Почему в США испугались российской ракеты "Циркон"

NI: ракета «Циркон» стала катастрофой для НАТО

Россия существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон», пишет издание The National Interest. Что это за ракета и действительно ли Россию никто не может догнать в сфере гиперзвукового оружия - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» представляет угрозу для ВМС США, заявил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest. По оценке американского издания, ракета является "катастрофой" для НАТО.

Что это за ракета?

3M22 (часть одноименного ракетного комплекса 3К22) - гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработанная АО «Военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения». Изделие принято на вооружение 4 января 2023 года. Комплексом 3К22 на данный момент оснащены фрегаты проекта 22350 и многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень».

Запуск ракеты 3М22 «Циркон» с российского фрегата «Адмирал Горшков». Источник: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Тактико-технические характеристики ракеты «Циркон» выглядят примерно так: скорость - до 9 М (около 3 000 м/с), дальность стрельбы - от 400 до 1500 км, высота полета - до 40 км при стрельбе по квазибаллистической траектории, вес боевой части (конвенциональной или осколочно-фугасной) - от 300 до 400 кг, система наведения - инерциальная, радиолокационная и спутниковая.

По мнению The National Interest, Соединенные Штаты практически проиграли в великой гонке за создание гиперзвукового оружия. В этой области США уступают Китаю и России - причем последняя, по оценке издания, на многие годы опережает и Вашингтон, и Пекин. Одной из российских систем, меняющих облик современной войны, NI называет 3М22 «Циркон».

А есть ли конкуренты?

Один из конкурентов «Циркона» - гиперзвуковая крылатая ракета США AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid-Response Weapon). Предполагалось, что изделие сможет превысить скорость в 20 М и поражать объекты противника на удалении до 1600 км.

Компания Lockheed Martin получила контракт на разработку ГЗКР AGM-183A в 2018 году. Первый испытательный полет, в котором в качестве носителя ARRW использовался стратегический бомбардировщик B-52H, состоялся в июне 2019 года на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

Однако ни одно из летных испытаний изделия не увенчалось впечатляющим успехом. 13 марта 2023 года Пентагон провел очередные испытания прототипа АRRW. Ракета была запущена с борта B-52H. 28 марта стало известно, что испытания закончились неудачей - «произошел сбой в процессе передачи данных». После этого Пентагон решил отказаться от проекта. А ведь, по всей видимости, именно AGM-183A президент США Дональд Трамп в свое время называл «супер-пупер» ракетой.

Помимо России и США, гиперзвуковое оружие разрабатывают несколько стран, в том числе Франция, Китай, Индия, Иран и КНДР. Считается, что в наибольшей степени в создании ГЗКР продвинулся Китай.

На оснащении Народно-Освободительной Армии Китая состоит изделие Дунфэн-17 (DF-17) - мобильная двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности, предназначенная для доставки управляемого гиперзвукового блока DF-ZF (ранее использовалось обозначение WU-14). Точные тактико-технические параметры подобного блока неизвестны. Боевая часть может быть конвенциональной или ядерной.

На 15-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке Air Show 2024 Китай представил гиперзвуковую противокорабельную аэробаллистическую ракету YJ-21.

Китайская гиперзвуковая ракета YJ-21Е морского базирования. Источник: dzeninfra.ru

Предполагается, что YJ-21 в первую очередь предоставляет ВМС НОАК беспрецедентные возможности для поражения авианосных ударных групп. Это твердотопливная двухступенчатая ракета с уникальными аэродинамическими и двигательными системами, оптимизированными для гиперзвукового полета. На среднем участке траектории ракета развивает крейсерскую скорость, превышающую 6 М (7350 км/ч), а на конечном участке разгоняется до 10 М (12250 км/ч). Гиперзвуковые скорости чрезвычайно затрудняют перехват YJ-21.

Оснащенная сложной инерциальной навигационной системой, интегрированной со спутниковым наведением, YJ-21 обеспечивает исключительную точность в пределах радиуса боевого применения, который достигает 1500 км.

Что касается «Циркона», то президент России Владимир Путин впервые признал существование изделия этого типа в 2016 году. Гиперзвуковая скорость делает практически невозможным поражение 3М22 зенитными ракетными системами противника.

«Циркон», как считает The National Interest, уже нарушил шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией. Американцы пока так и не запустили в серию собственную аналогичную систему. Кроме того, США сегодня не обладают и средствами противодействия гиперзвуковому оружию - а это уже «создает риск того, что русские будут занимать доминирующее положение».

Если Соединенные Штаты не найдут контрмеры или не создадут собственное гиперзвуковое оружие, полагает NI, баланс сил в отношениях с Россией навсегда изменится в пользу Москвы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок