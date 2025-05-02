Эксперты объяснили опасения властей Украины по поводу потери Днепропетровской области

Российские войска находятся вблизи от границ Днепропетровской области Украины. Этот регион используется ВСУ как промышленно развитая тыловая база, однако сегодня на окраинах области начинается принудительная эвакуация населения. По мнению экспертов, в офисе Зеленского осознают риск утраты территорий в районах Приднепровья и поэтому стягивают в регион дополнительные силы.

Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей Днепропетровской области. На текущий момент людей вывозят с территории Синельниковского района (Межевская община), а именно из сел Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. По словам главы региона Сергея Лысака, гражданам предстоит оставить свои дома "минимум на месяц".

Это событие стало фоном для продвижения ВС России к Приднепровью сразу по нескольким направлениям. Так, на отдельных участках фронта российские подразделения находятся в 5-15 км от юго-западной границы Днепропетровской области. Кроме того, бойцы постепенно подходят к Красноармейску (Покровску).

Как рассказал РИА "Новости" Борис Дамьянович, командир штурмовой роты 74-й бригады группировки войск "Центр", именно сюда ВСУ сейчас стягивают самые элитные подразделения. При этом расстояние от Красноармейска до сел Синельниковского района Днепропетровской области составляет всего лишь 20-30 км.

В свою очередь, противник в лице главкома ВСУ Александра Сырского называет бои в направлении границы ДНР и Днепропетровской области "наиболее горячими". Параллельно с этим The Wall Street Journal пишет, что российская армия начинает "ускорять" темпы наступления, чему способствует фактор погоды и завершение "сезона грязи".

"Днепропетровская область является одним из промышленных центров Украины. Кроме того, ее региональный центр представляет собой важный логистический пункт, от которого зависит оборона ВСУ. Именно поэтому ВСУ пытаются максимально подготовиться к возможному прорыву наших сил в регион", – отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Он также обратил внимание на разность подходов украинских властей к эвакуации людей в Днепропетровской и Сумской областях: "В случае с Сумщиной таких мероприятий практически не проводилось по идеологическим причинам, ведь регион примыкал к их плацдарму в нашем приграничье, которого больше не существует".

"Соответственно, эвакуация людей из сел Сумской области могла намекнуть украинскому обществу на то, что авантюра Зеленского в Курской области обернулась плачевными последствиями. В Днепропетровской области таких обстоятельств у противника нет, поэтому он может действовать более раскованно", – акцентирует эксперт.

Между тем ВС России сохраняют инициативу по всей линии фронта. По данным Минобороны, группировка войск "Запад" сумела освободить поселок Новое на Донецком направлении. Также было нанесено поражение живой силе противника в районе Звановки, Дроновки, Северска, Подольского, Веролюбовки и Константиновки.

Имеются успехи и в Харьковской области: 29 апреля российские войска взяли Дорошовку, располагающуюся к северу от Купянска. В 3 км от населенного пункта имеется железнодорожная станция Моначиновка – важный логистический узел. А в Сумской области продолжается создание зоны безопасности. Здесь Москва контролирует территорию более 90 кв. км.

"Таким образом, ВСУ сталкиваются с колоссальными проблемами по всей линии боевого соприкосновения.

Мы давим противника на севере Сумской области, а также на границе Белгородской и Харьковской областей. Конечно, ВСУ пытаются контратаковать, но сил им не хватает, поскольку противнику приходится уделять внимание "утечкам" на всей линии фронта", – продолжает он.

"Кроме того, ВС России укрепляют позиции на Часовъярском и Купянском направлениях. Особо стоит отметить наши успехи по освобождению территорий ДНР. Зона контроля наших сил в районе Курахово постепенно расширяется, а ее границы постепенно подходят аж к Гуляйполю", – напоминает собеседник.

"В принципе, на Донецком направлении мы освобождаем населенные пункты наиболее активно. Противник не успевает за нашими темпами продвижения – пока что его спасает лишь хорошо подготовленная с 2014 года оборонительная инфраструктура в крупных городах. Но Москва останавливаться не намерена", – рассуждает Леонков.

Украина впервые сталкивается с угрозой потери районов Днепропетровской области,

говорит военный аналитик Михаил Онуфриенко. "То есть Зеленский впервые за долгое время сталкивается с вовлечением в боевые действия региона, который до этого момента вел относительно спокойную жизнь", – считает он.

"И это, конечно, способно спровоцировать значительное социальное недовольство. Люди, эвакуированные отсюда, будут упрекать власти за промедление и неорганизованность, а в интернете начнут обсуждать вероятность распространения боевых действий и на другие регионы", – не исключает собеседник.

"Тем более что сегодня Россия успешно наступает сразу по всей ЛБС. Среди наиболее перспективных направлений можно отметить продвижение к западному берегу Оскола, севернее Купянска. Создание здесь плацдарма может драматическим образом сказаться на боевом состоянии ВСУ", – продолжает эксперт.

"Кроме того, заканчивается зачистка терриконов мелового карьера в районе Белогоровки, благодаря чему для нас открываются перспективы наступления на Серебрянское лесничество. Фактически речь идет о подготовке фундамента к прорыву до Северска. То есть Украину ждут дальнейшие территориальные потери", – рассуждает он.

При этом в случае с селами и районами в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях возникает вопрос дальнейшей судьбы освобожденных населенных пунктов. С одной стороны, они могут оказаться в так называемой буферной зоне. С другой стороны, Москва всегда с большим уважением относится к мнению людей на местах, поэтому в будущем не стоит исключать их вхождения в состав России. Однако пока этот вопрос не стоит на повестке дня, резюмируют эксперты.

Евгений Поздняков