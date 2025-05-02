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Военное обозрение

«Будет соответствовать современному бою»: Греция показала концепт бронемашины M113 TOMA

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Источник изображения: topwar.ru

M113 TOMP

Греческое командование, стремясь модернизировать армейские боевые порядки, рассматривало различные варианты перевооружения механизированных подразделений.

В частности, Афинам предлагалось закупить с хранения у США и восстановить БМП Bradley, приобрести новые немецкие БМП KF-41 Lynx и усовершенствовать парк имеющихся на оснащении БТР M113 американского происхождения. Похоже, что выбор был сделан в пользу последнего варианта, хотя, возможно, что параллельно будут реализовываться и другие программы.

Греческая армия опубликовала видеоролик, в котором под заголовком «Мы модернизируем нашу гусеничную технику» был показан анимированный концепт бронемашины М113, прошедшей целый ряд улучшений.

Как указывается в издании OnAlert.gr, командование намеревалось модернизировать M113 для удовлетворения потребностей 4-го армейского корпуса [отвечает за «турецкое направление»]. Работы должен проводить израильский концерн Rafael в сотрудничестве с местной компанией METKA. Данный консорциум уже приступил к созданию прототипа бронемашины M113 TOMA («TOMA» означает БМП) на базе M113 TOMP («TOMP» означает БТР). Как ожидается, он будет представлен в ближайшее время.

Источник изображения: topwar.ru

Концепт M113 TOMA

Улучшения, внесённые в M113, включают, среди прочего, более мощное вооружение в виде 30-мм дистанционно управляемой пушки, более прочную броню, новый двигатель с увеличенной мощностью, а также модернизированные системы связи и электроники, повышающие осведомлённость на поле боя.

Столь глубокая переработка бронемашины M113 позволит ей соответствовать условиям современного поля боя

- полагает автор.

Как отмечается в издании, источники в Генштабе сообщают, что желаемое количество M113, которые будут модернизированы до уровня БМП, составляет 500 единиц, однако на первом этапе их количество может быть ограничено 300–400 экземплярами.

Согласно предложению консорциума Rafael-METKA, производственная линия, занимающаяся улучшением техники, будет размещена на предприятиях греческой компании в Магнесии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Продукция
Bradley
M113 БТР
Град РСЗО
Компании
Rafael
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