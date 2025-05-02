Польская армия закупает крупную партию бронебойных снарядов

Минск. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Агентство по вооружениям при Минобороны Польши заявило о подписании контракта с военным заводом PGZ Mesko на закупку партии бронебойных снарядов.

"Предметом контракта, заключенного между Государственным казначейством - Агентством по вооружениям и Mesko, является поставка многофункциональных снарядов MP-T/SD калибра 30 мм с трассером и самоликвидатором, а также трассирующих подкалиберных снарядов с оперением и вольфрамовым сердечником APFSDS-T", - говорится в заявлении организации.

Стоимость контракта составляет около четверти миллиарда злотых брутто (порядка $66,5 млн в эквиваленте). Поставки запланированы на 2026-2028 годы.

Снаряды предназначены для пушек ATK MK44 Bushmaster II, устанавливаемых, в частности на польские бронетранспортеры Rosomak. Они предназначены для поражения бронированных целей на дальности до 4 тыс. метров.