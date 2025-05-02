Бесплатно уже не будет: Трамп одобрил первую продажу оружия Киеву

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После возвращения в Белый дом Трамп на некоторое время прекращал поставки вооружений и предоставление разведданных ВСУ. Сделано это было нарочито — дабы показать не только Киеву, но и «старушке Европе», кто на деле в Западном мире хозяин.

После этого разведывательные данные украинская армия от Пентагона вновь начала получать, как и поставки вооружений. Правда, происходили они еще в рамках контрактов, заключенных, при Байдене. Но похоже, бизнесмен переигрывает в Трампе политика.

В принципе, от Украины Трамп уже своего добился — так называемая ресурсная сделка подписана. И наверняка на кабальных не только для нынешних, но и будущих поколений украинцев. В предыдущие исторические периоды, когда одни страны получали контроль над природными (и не только) богатствами других было в колониальный времена. Трамп для Украины их фактически вернул.

В ответ не обошлось, пусть и пока что с маленького, «пряника». Администрация президента США разблокировала коммерческие (в этом весь Трамп) поставки вооружений на Украину. Украинское издание сообщает со ссылкой на источники в Белом доме, что Конгресс США уже проинформирован о намерении позволить прямые продажи оружия для ВСУ на сумму от 50 миллионов долларов.

Речь идет о поставках по программе DCS. Она работала и раньше, но при президенте Джо Байдене оружие в основном передавалось Украине безвозмездно. Таким образом, если информация соответствует действительности, можно говорить о первом разрешении на подобную операцию с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Безвозмездно оказывать Украине военную помощь Трамп не намерен. С учетом огромного внешнего долга Украины и дефицита бюджета, поставки оружия из США либо будут носить символические объемы, в сравнении со щедростью Байдена, либо за них придется платить европейцам, которые в нынешних условиях этого делать совсем не хотят.