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Интерфакс-АВН

Польша проведет модернизацию всех своих истребителей F-16, инвестиции составят более $7 млрд

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F-16 ВВС Польши
F-16 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Польша модернизирует все имеющиеся на вооружении у страны истребители F-16 американского производства, на эти цели будет инвестировано $7,3 млрд, сообщают польские СМИ со ссылкой на информацию Минобороны.

Сообщается, что программа реализуется в преддверии запланированных поставок Вашингтоном Варшаве крупной партии ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" в последней версии AIM-120D-3, с дальностью полета до 180 км и устойчивой к помехам системой наведения. Поставки ранее были одобрены Госдепом США.

"В настоящее время единственным многоцелевым самолетом, способным использовать AIM-120D-3, является F-16 "Jastrzab". У нас имеется 48 машин этого типа, размещенных на базах в Кшесинах около Познани и в Ласке около Лодзи. Со следующего года их планируется модернизировать до версии F-16 "Viper" по шесть машин в год, за что мы заплатим $7,3 млрд", - говорится в сообщении.

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Польша
США
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AMRAAM
F-16
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