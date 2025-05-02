Войти
РИА Новости

"У каждого есть козыри". Чем могут воевать Индия и Пакистан

462
0
0
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar
Истребители-бомбардировщики ВВС Индии Jaguar.
Источник изображения: © Indian Air Force

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Из-за террористических атак в Джамму и Кашмире резко накалились и без того непростые отношения между Нью-Дели и Исламабадом. Стороны обвиняют друг друга в провокации и открыто готовятся к войне. Если конфликт начнется, все может очень быстро выйти из-под контроля. Что из себя представляют армии соседних азиатских государств — в материале РИА Новости.

Противостояние ядерных триад

На первый взгляд, военные потенциалы несопоставимы. Оборонный бюджет Индии — 80 миллиардов долларов, Пакистана — около 13 миллиардов. Численность вооруженных сил тоже в пользу Нью-Дели – 1,4 миллиона штыков против 600 тысяч. Однако есть ядерное оружие. Вероятность того, что его пустят в ход, мала, но отнюдь не нулевая.

Индийская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности "Агни-3"

Источник изображения: © AP Photo / Manish Swarup

По данным ежегодного бюллетеня The Military Balance, у Индии 180 боеголовок и полноценная, хоть и небольшая, ядерная триада. Наземная компонента представлена семействами баллистических ракет малой, средней и межконтинентальной дальности — 68 единиц. Мощность — от 15 до 200 килотонн.

Воздушные носители — истребители-бомбардировщики Mirage 2000H и Jaguar IS/IB (48 спецбоеприпасов на 48 самолетах). Точный тип оружия неизвестен, вероятнее всего, это свободнопадающие бомбы мощностью до 100 килотонн.

И три АПЛ класса Arihant. Каждая способна нести 12 баллистических K-15 дальностью до 750 километров или четыре K-4 дальностью три тысячи километров. Кроме того, два патрульных корабля P51 и P52 берут на борт ракеты малой дальности Dhanush.

У Пакистана ядерный арсенал сопоставимый — 170 боеголовок. Мощность боевой части крылатых ракет Babur дальностью от 80 до 750 километров — до 12 килотонн. Запускаются с мобильных установок и подводных лодок. Известно, что у Исламабада есть две дизель-электрических подлодки французского класса Agosta-70, которые адаптировали для крылатых ракет. Кроме того, "Бабурами" вооружена часть надводных кораблей ВМС — как минимум четыре корвета класса Yarmook.

Ракеты Shaheen-III и Ghauri пакистанского производства, способные нести ядерные боеголовки, во время военного парада в Исламабаде

Источник изображения: © AP Photo / Anjum Naveed

Из тактических и оперативно-тактических — около 20 пусковых установок для твердотопливной баллистической Nasr дальностью 60 километров, а также Abdali (180 километров).

Кроме того, имеются старые твердотопливные двухступенчатые Shaheen-2 дальностью до двух тысяч километров. И гордость пакистанцев — двухступенчатая Shaheen-3 дальностью почти в три тысячи километров. Этого хватит, чтобы держать на прицеле большую часть Индии.

О воздушно компоненте информации немного. Есть две эскадрильи с многоцелевыми истребителями JF-17, обученные обращению с ядерным оружием, — 78 самолетов. Они оснащены крылатыми ракетами Ra’ad, способными нести заряд мощностью от 10 до 35 килотонн. Предположительно, можно использовать также истребители F-16.

Воздушная война

Учитывая высокую плотность населения в Индии и Пакистане, обмен ядерными ударами — это десятки миллионов жертв. Достаточно одной боеголовки в 15 килотонн, рванувшей над Дели или Исламабадом. Это прекрасно понимают обе стороны.

Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре

Источник изображения: © AP Photo / Aijaz Rahi

Но удар обычными вооружениями по целям в спорных приграничных провинциях вполне вероятен. Здесь у Индии серьезное преимущество — многочисленные хорошо вооруженные военно-воздушные силы. Около 600 самолетов тактической авиации, половина из которых — российские МиГ-29 и Су-30 МКИ, 270 транспортников, 500 вертолетов, разведывательные борта, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные и ударные дроны. Словом, полный комплект. Основа ПВО — три полка российских ЗРС С-400, еще два должны поступить к 2026-му.

У Пакистана машин тактической авиации немногим меньше — около 450. Но половина откровенно устарела. Это китайские F-7, французские Mirage5 и Mirage III, F-16 ранних вариантов. Конкуренцию индийским Су-30МКИ могут составить разве что 160 китайских многоцелевых истребителей JF-17 и 20 J-10.

Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder на десятой Международной выставке оборонной промышленности IDEAS в пакистанском городе Карачи

Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Основа ПВО Пакистана — китайские ЗРС большой дальности HQ-9BE, средней — HQ-16FE и малой — французские Crotale. Первые две в боевых условиях никогда не испытывались, и неизвестно, как проявят себя в деле.

В море и на суше

Возможны и стычки на море. У Индии, помимо трех стратегических АПЛ, есть 17 многоцелевых дизель-электрических. Крупнейшие корабли надводного флота — авианосцы Vikrant и Vikramaditya. Их присутствие в море обеспечивают 13 эсминцев, 14 фрегатов, 19 корветов, десятки патрульных катеров. Для десанта — корабль-док Jalashwa и четыре БДК.

Cамолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К приземляется на авианосец "Викрамадитья"

Источник изображения: © Фото : Indian Navy

Подводный флот Пакистана гораздо скромнее — пять дизель-электрических Agosta. Еще шесть многоцелевых ДЭПЛ совместного пакистано-китайского проекта Hangor должны вступить в строй к 2028-му. Надводный — девять ракетных фрегатов, 12 корветов, четыре малых ракетных корабля и 65 скоростных катеров. И по тоннажу, и по боевым возможностям ВМС Пакистана явно уступают ВМС Индии. Сказывается разница в военных бюджетах, ведь военный флот — самый дорогой вид вооруженных сил.

Крупномасштабные столкновения, которые потребуют задействовать большие соединения сухопутных войск Индии и Пакистана, исключать тоже нельзя. Но здесь бессмысленно смотреть, сколько у сторон танков (у каждой — примерно по три тысячи). Преимущество на земле будет у того, кто первым массово применит дешевые и мощные БПЛА. Учитывая тесное военное сотрудничество с Китаем, мировой фабрикой коммерческих дронов, Пакистан может очень неприятно удивить Индию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
F-16
FC-1
HQ-9
J-10
Mirage-2000
SEPECAT Jaguar
Адмирал Горшков
МиГ-29К
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Arihant
Авианосец
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 17:13
  • 8732
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 15:23
  • 1
Военные КНДР испытали вооружение новейшего эсминца
  • 02.05 15:14
  • 1
5-6 ГГц — максимум для современных CPU AMD и Intel, но будущее за фотонными компьютерами: ученые создали вычислитель с частотой 240 ГГц
  • 02.05 13:14
  • 25
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 02:01
  • 1
Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна
  • 01.05 20:38
  • 3
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 01.05 03:11
  • 1
Николай Патрушев: контуры победы в СВО уже хорошо просматриваются - Интервью ТАСС
  • 30.04 21:02
  • 0
Немного о НАПЛ России (название "ДЭПЛ" считается устаревшим)
  • 30.04 19:06
  • 0
Немного о МПЛА России
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)