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ТАСС

Боец Мазута: беспилотник ВТ-40 пора вносить в Книгу рекордов Гиннесса

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FPV-дрон ВТ-40
FPV-дрон ВТ-40 c полезной нагрузкой. На верхней части квадрокоптера крепится аккумулятор.
Источник изображения: t.me/BPLAROSTOV

Военный также отметил, что очень хорошо себя зарекомендовали "Бумеранги" и БПЛА самолетного типа "Молния-2"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Командир учебного центра БПЛА и технического отдела при 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки войск "Днепр" с позывным Мазута сказал ТАСС, что знаменитый беспилотник коптерного типа ВТ-40 пора вносить в Книгу рекордов Гиннесса.

"Коптер ВТ-40 пора уже заносить в Книгу рекордов Гиннесса, по поражению, по использованию", - считает Мазута. Он объяснил, что данный беспилотник является эффективным.

Также он уточнил, что очень хорошо себя зарекомендовали "Бумеранги" и БПЛА самолетного типа "Молния-2".

ВТ-40 разработан и запущен в производство инженерами российского проекта "Русский беспилотник" в начале лета 2023 года для снабжения подразделений армии России эффективными дронами-камикадзе в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

ВТ-40 или как его называют военные "Боец 40" может нести на себе полезную нагрузку до 2,5 кг, дальность полета - примерно 12 км. Аппараты выпускаются в аналоговой и цифровой версиях, к ним прилагаются одни очки, экран и пульт. 

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