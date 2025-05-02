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Военное обозрение

ВМС США показали истребители F-35C с зеркальным покрытием

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Источник изображения: topwar.ru

На днях ВМС США опубликовали изображения истребителей F-35C, оснащённых новым зеркальным покрытием, которое, как предполагается, повышает их скрытность в инфракрасном диапазоне.

Самолёты относятся к 9-й эскадрилье летных испытаний и оценки (VX-9), которая отвечает за тестирование новых систем. На снимках показано светоотражающее покрытие, нанесённое поверх традиционной серой окраски F-35C. Оно состоит из многочисленных панелей, расположенных таким образом, чтобы не мешать работе шасси и внутренних отсеков вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Также можно заметить, что установлены пластины разных размеров и форм, как треугольные, так и «ромбовидные», отражательная способность которых меняется в зависимости от угла, под которым была сделана фотография.

Имеется много теорий о назначении этого покрытия, но без какого-либо официального подтверждения. Наибольшего доверия заслуживает версия об уменьшении инфракрасного следа. Хотя это может быть и пассивная система лазерной защиты

- отмечается в издании The Aviationist.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, ВВС США уже экспериментировали с подобными панелями на истребителях F-22. По словам лётчиков, это была попытка защитить фюзеляж от износа, вызванного полётами в условиях так называемого «солёного воздуха». Тогда, судя по их заявлениям, проект не увенчался успехом из-за постоянного отслаивания панелей, как только истребитель начинал маневрировать.

В отсутствие официального подтверждения их слова вызывают сомнения относительно реальной пользы от такого решения. Хотя, возможно, что был разработан способ, позволяющий пластинам оставаться прикреплёнными к конструкции истребителя

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

В 2022 году уже были замечены два F-35C из VX-9, имевшие подобное покрытие. В 2023 году ещё один самолет F-35C из 125-й истребительной ударной эскадрильи (VFA) был запечатлён в схожем облике, хотя и с меньшим количеством панелей.

Примечательно, что в издании The Aviationist сообщают, что по результатам проверки новых снимков, опубликованных ВМС США, выяснилось, что они были сделаны 30 августа 2022 года, а не 28 апреля 2025 года, как указывает военное ведомство.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35C
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