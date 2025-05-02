"Калашников" начал производство зарекомендовавших себя на СВО "Кубов" на май

Концерн в апреле полностью поставил заказчику комплексы с управляемыми барражирующими боеприпасами

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в апреле полностью поставил заказчику комплексы с управляемыми барражирующими боеприпасами (УББ) "Куб", началось производство на май. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" в апреле выполнил поставку комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами (УББ) "КУБ" заказчику в срок и в полном объеме. В конце апреля производство заказа на май началось с опережением графика", - сказали в пресс-службе.

Объем производства "Кубов" повышенного могущества на этот год существенно увеличен по сравнению с прошлым. УББ "Куб" предназначены для поражения небронированных одиночных и групповых наземных объектов в любое время суток, а также при порывах ветра до 10 м/с. Они хорошо зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции и в курском приграничье.

"Куб" поражает цели по заданным координатам с возможностью нанесения удара одним или несколькими носителями. Система управления комплекса позволяет принимать и передавать команды в реальном времени. Развертывание комплекса из походного положения в стартовое занимает не более 30 минут, а свертывание после применения - не свыше 10 минут.