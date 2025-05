"Я управляю страной и миром" (The Atlantic, США)

The Atlantic: Трамп считает себя непобедимым, но этот образ начинает трескаться

Трамп не сомневается, что у него получится все, за что он взялся, президент США подтвердил это в беседе с The Atlantic. Это касается в том числе и скорого разрешения украинского конфликта. Но очень много признаков, что он переоценил свои силы, считают авторы статьи.

Эшли Паркер (Ashley Parker), Майкл Шерер (Michael Scherer)

Дональд Трамп считает себя непобедимым. Но в этом образе уже появляются первые трещины.

Прежде чем начать, для затравки поделимся информацией о том, как организовать интервью с действующим американским президентом.

В обычные времена репортеры, желающие получить официальную аудиенцию у главнокомандующего и побеседовать с ним, для начала пишут подробную заявку. В нем они излагают цели интервью, круг проблем и все те причины, по которым президент ради собственного блага должен поговорить именно с этими репортерами, а не с другими, которые вполне подходят, но все равно хуже. Затем эту презентацию отправляют чиновникам из Белого дома. Если звезды на небе расположатся благоприятно, начинаются переговоры. Если чиновники в достаточной степени уверены, что интервью как-то поможет их делам, они просят президента — иной раз со страхом и трепетом — дать его. Иногда президент соглашается.

Недавно это случилось с нами. Мы прошли весь этот процесс, готовя статью, которую вы читаете. Мы подали заявку, в которой написали примерно следующее: поскольку президент Дональд Трамп выиграл второй срок и теперь кардинально перестраивает страну и мир, его можно считать самым важным американским руководителем в XXI веке, и мы хотим подробно рассказать, как это произошло. Всего четыре года назад казалось, что после спровоцированного Трампом жестокого бунта с ним покончено. Социальные сети его забанили или временно заблокировали, корпоративные доноры его отвергли, республиканцы осудили, а вся страна ждала нового начала от президента Джо Байдена. Потом были и другие удары — обвинительные заключения, гражданские дела и нескончаемые отречения людей, когда-то работавших на Трампа.

Но несмотря ни на что второй срок Трампа длится уже несколько месяцев. И мы захотели из первых уст услышать, как ему удалось совершить этот один из самых выдающихся камбэков в политической истории, а также какие уроки он извлек из всего этого.

Трамп согласился встретиться с нами. Нам предварительно была обещана встреча и фотосессия — может, в Овальном кабинете, а может, в спальне Линкольна. Но потом, как это часто случается в Белом доме, все пошло наперекосяк.

На той неделе, когда должно было состояться наше интервью, Трамп опубликовал оскорбительное сообщение в соцсети Truth Social, назвав нас по именам. "Эшли Паркер не в состоянии провести честное и беспристрастное интервью. Она радикальная сумасшедшая левого толка, и она была ужасна, насколько это возможно, все то время, что я ее знаю, — написал он. — На данный момент она даже не знает, что я победил на президентских выборах ТРИ раза". (Это последнее предложение — правда, потому что Эшли Паркер действительно не знает, что Трамп побеждал на президентских выборах три раза.) "Точно так же и Майкл Шерер никогда не писал обо мне честно, только негатив и практически всегда ЛОЖЬ".

По-видимому, когда слухи о нашей встрече распространились в ближайшем окружении Трампа, кто-то напомнил ему о некоторых неприятных для него вещах, которые мы (особенно Эшли) говорили и писали. Мы до сих пор не знаем, кто это был, но сразу поняли последствия: никакой фотосессии, никакой экскурсии по недавно переоборудованному Овальному кабинету или спальне Линкольна, и определенно никаких интервью.

Но мы оба писали о Трампе достаточно долго и знали, что его первое слово редко бывает последним. Так что в 10 часов 45 минут в субботу утром в конце марта мы позвонили ему на сотовый. (Не спрашивайте, как мы добыли его номер. Все, что мы можем сказать, это то, что персонал Белого дома довольно слабо контролирует личные средства связи Трампа.) Президент был в своем загородном клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Номер, который высветился на его экране, был незнакомый, но он все равно ответил. "Кто звонит?" — спросил он.

Несмотря на свои нападки на нас несколькими днями ранее, президент, очевидно, почувствовал вдохновение от недели успехов, и был готов рассказать о своих достижениях. Пока мы говорили, были слышны звуки другого разговора. Возможно, в комнате работал телевизор.

Президента как будто воодушевляло все, что ему удалось сделать за первые два месяца своего второго срока: он начал зачистку федерального правительства от программы многообразия; он помиловал почти 1 600 своих сторонников, которые участвовали в штурме Капитолия 6 января 2021 года, включая тех, кто избивал полицейских и попался на камеру; он подписали 98 указов (26 в первый день пребывания в должности). Он уволил независимых регуляторов; он выпотрошил целые ведомства; он отправил в отставку множество федеральных чиновников; он воспользовался военными полномочиями XVIII века против "преступной банды из Венесуэлы". Он корректировал пошлины как диджей, нажимающий кнопки в кабинке, он нарушал ритм мировой торговли и вызывал замешательство на финансовых рынках. Он рассердился на своего демократического союзника — руководителя Украины, за то, что тот оказался "неблагодарным", и похвалил лидера России, назвав его "очень умным" и в мгновение ока развернув на 180 градусов американскую внешнеполитическую доктрину, которой уже 80 лет. И он впервые с 1945 года призвал страны НАТО самостоятельно готовиться к обороне, без защитного зонтика американской военной мощи.

Он дал власть одному из своих главных политических спонсоров и самому богатому человеку в мире Илону Маску, чтобы тот сокращал федеральное правительство и управлял его операционными системами. Он уничтожил этику и антикоррупционную архитектуру, созданную после Уотергейта, и заявил, что он, а не генеральный прокурор, является главой правоохранительных органов страны. Он лишил охраны агентами Секретной службы своих политических оппонентов и отнял у них допуск к секретной информации. В их числе были люди, которых иранцы угрожают убить за действия, осуществленные ими по указанию Трампа в его первый срок. Он объявил о своих планах замостить часть Розового сада, а также переделал Овальный кабинет, где сейчас золотая отделка, золотые трофеи и золотые рамы для портретов бывших президентов. Теперь Овальный кабинет стал похож на некое подобие королевского двора XVIII века, но только образца Палм-Бич.

Старые враги взмолились о пощаде. Meta*, чей основатель Марк Цукерберг превратился в страстного просителя, заплатила 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать поданный Трампом гражданский иск, хотя многие эксперты считали его беспочвенным. Учредитель Amazon и владелец The Washington Post Джефф Безос объявил, что запретил своим авторам отстаивать определенные точки зрения — и в тот же вечер прибыл к Трампу на обед в Белый дом.

"Он на сто процентов великолепный человек, — сказал нам президент о Безосе. — И Цукерберг замечательный".

Мы спросили Трампа, почему, по его мнению, класс миллиардеров падает перед ним ниц. "Не знаю, наверное это просто более высокий уровень уважения, — ответил он. — Наверное, поначалу они меня не знали, а теперь знают".

"Я имею в виду, вы же видели вчера, что произошло с юридической фирмой", — сказал Трамп. Они имел в виду одну из самых престижных в стране фирм Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, чей руководитель несколькими днями ранее пришел в Овальный кабинет и стал умолять отменить действие президентского указа, который мог разрушить его бизнес. Трамп издал этот указ отчасти из-за того, что бывший партнер этой фирмы в 2021 году работал в прокуратуре Манхэттена и вел расследование деловой практики Организации Трампа. На той же неделе университет Лиги плюща, которому пригрозили отменить федеральное финансирование на 400 миллионов долларов, согласился пересмотреть свои программы ближневосточных исследований по просьбе администрации Трампа, а также пошел на другие существенные уступки. "Вы вчера видели, что было с Колумбийским университетом. А что вы думаете об этой юридической фирме? Вас это не шокировало?" — спросил нас Трамп.

Да, все это шокирует, и многое просто беспрецедентно. Правоведы приводят сравнения с Франклином Рузвельтом на начальном этапе Нового курса, когда конгресс разрешил ему нарушать нормы и существенно расширил его президентские полномочия.

Как всегда, Трамп охотился за сделкой. Если ему понравится наш материал, сказал президент, он может даже встретиться с нами еще раз.

"Скажите людям в The Atlantic, если бы они писали хорошие истории и правдивые статьи, журнал был бы популярен", — заявил он. Наверное, журнал может рискнуть своей популярностью, предположил он, потому что его владелица – Лорен Пауэлл Джобс, а она его поддерживает из коммерческих соображений. Но это ничего не гарантирует, предупредил Трамп. "Вы знаете, в какой-то момент они сдаются", — заявил он, говоря о владельцах СМИ в целом и, как мы заподозрили, конкретно о Безосе. "В какой-то момент они говорят: все, хватит". Он тихо засмеялся.

Он думал не только о медиамагнатах. Похоже, он также имел в виду юридические фирмы, университеты, вещательные сети, гигантов информационных технологий, художников, ученых, военачальников, гражданских служащих, умеренных республиканцев – всех тех людей и все те институты, которые, как он надеялся, в конечном итоге неизбежно подчинятся его воле.

Мы спросили президента, отличается ли его второй срок от первого. Он сказал, что отличается. "В первый раз у меня было две задачи — управлять страной и выжить; против меня были все эти бесчестные парни, — сказал он. — А во второй раз я управляю страной и миром".

Несколько недель мы слышали от людей из Белого дома и за его пределами, что президент сейчас получает больше удовольствия, чем в первый раз. "В первый раз в первые недели настроение было такое, что просто хотелось взорвать это место, — сказал нам лоббист и союзник президента Брайан Баллард. — На сей раз он сам взрывает его блеском в глазах".

Когда мы сказали об этом своем наблюдении Трампу по телефону, он согласился. "Я получаю массу удовольствия, учитывая то, какие дела я делаю, — сказал он. — А я занимаюсь очень серьезными делами".

То, что Трамп сейчас снова в состоянии устраивать взрывы, поражает, учитывая глубину его падения. Произошло так много и так быстро, что невероятность его возвращения отошла на задний план. Возможно, никто в американской истории не может похвастать таким поразительным политическим воскрешением, как Дональд Трамп.

В последние дни его первого срока рейтинг у Трампа был слабым, составляя 34%. За несколько недель до этого он посмотрел по телевизору, как участники спровоцированного им бунта захватили Капитолий. Опросы показали, что явное большинство американцев считали ответственным за это нападение именно его. Палата представителей только что во второй раз вынесла ему импичмент, и он стал единственным президентом, которого постигло такое бесчестие. Хотя сенат не смог обеспечить большинство в две трети голосов, требуемое для осуждения, семь республиканских сенаторов проголосовали за вынесение ему приговора. Это максимальное количество членов партии президента за всю историю, проголосовавших за импичмент.

Его любимые социальные медиа-платформы Twitter и Facebook* наложили на него запрет или фактически заставили его замолчать. То же самое сделали Instagram* и YouTube. Пытаясь восстановить прямую связь со своими подписчиками, он запустил блог "Из офиса Дональда Трампа". Но популярностью он не пользовался, и через несколько недель о нем забыли.

Крупные корпорации объявили, что отказывают в политических пожертвованиях официальным лицам, которые поддерживали ложь на выборах Трампа. Deutsche Bank и Signature Bank решили прекратить деловые связи с Трампом и его компаниями. Самым болезненным для президента стало то, что Ассоциация профессиональных игроков в гольф перенесла свой запланированный чемпионат 2022 года с поля Трампа в Бедминстере. Бывшие члены его собственного кабинета и сотрудники, то есть люди, которых он нанял, объявили его "идиотом" (Рекс Тиллерсон, госсекретарь), "человеком более опасным, чем можно себе представить" (Джеймс Мэттис, министр обороны), "самым испорченным человеком, какого я когда-либо встречал" (Джон Келли, руководитель аппарата Белого дома) и "смеющимся дураком" (Джон Болтон, советник по национальной безопасности). Теперь его бросали даже давние союзники. Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в палате представителей обсуждал вопрос о том, чтобы заставить Трампа уйти в отставку. В тот вечер, когда началось восстание, сенатор Линдси Грэм**, который подобно флюгеру вертится в сторону тех, кому принадлежит власть в Республиканской партии, впервые за четыре года отвернулся от Трампа. "Не рассчитывайте на меня, — заявил Грэм** в сенате. — С меня довольно". Руперт Мердок, в то время председательствовавший в Fox Corporation, отправил электронное письмо бывшему руководителю Fox Broadcasting, в котором заявил: "Мы хотим сделать Трампа никем". Поскольку письмо было от самого Мердока, бывший советник Трампа Стив Бэннон назвал его недавно "папской буллой".

В то утро, когда проходила инаугурация Джо Байдена, Трамп был в десятке километров к юго-востоку от места праздничного мероприятия на военной базе Эндрюс, готовясь отправиться во Флориду. (Трамп был первым президентом после Эндрю Джонсона в 1869 году, бойкотировавшим вступление своего преемника в должность.) Стоящий перед небольшой толпой в своем темном пальто, слабо защищавшем от холода, бывший и будущий президент казался маленьким и незначительным.

Перед тем, как в последний раз подняться на борт номер один и отправиться в Мар-а-Лаго, Трамп поговорил с собравшимися, которые пришли попрощаться. "Мы вернемся в той или иной форме", — сказал он. Это было весьма скромное заявление со стороны человека, ранее обладавшего таким огромным весом.

Ему мало кто поверил. Было похоже, что он и сам в это не верил. Эпоха Трампа подошла к концу.

Едва прибыв в шикарную ссылку на свою Эльбу, он начал планировать возвращение. Трампу не хватало прессы — этих вечно галдящих репортеров, которые следуют по пятам за каждым президентом. Однажды он попытался собрать их, но ему было сказано, что пресс-пула не существует. Однако оказалось, что недостаток внимания в первые месяцы и отсутствие доступа к социальным сетям стало настоящим благом. Навязанная Трампу неизвестность дала ему время и ясность, необходимые для того, чтобы спланировать возвращение.

Чтобы понять, как Трамп восстал из политического пепла и как он подготовился к использованию власти в свой второй срок, мы побеседовали с десятками высокопоставленных советников, старших помощников, союзников, противников и доверенных лиц. Многие наши собеседники согласились на разговор только на условии соблюдения анонимности, чтобы быть более откровенными и не злить президента. Их рассказы демонстрируют что время, проведенное Трампом в политической глуши, имеет решающее значение для понимания того, как он сейчас осуществляет свою власть.

Он находился в Палм-Бич неделю, когда представилась удачная возможность. Трамп услышал, что Кевин Маккарти приедет в Южную Флориду для сбора средств. Хотя после бунта в Капитолии они неоднократно ссорились, Трамп пригласил Маккарти в Мар-а-Лаго. Еще до начала встречи новости о ней просочились в New York Times, вызвав потрясение в политической сфере. Неужели лидеры республиканцев, как будто вознамерившиеся изгнать Трампа, снова поддержали его? Когда Трамп и Маккарти встретились, бывший президент спросил лидера меньшинства, кто предупредил редакцию The New York Times.

"Я знаю, кто слил информацию — это вы", — ответил Маккарти, о чем нам рассказали несколько информированных источников.

"Это полезно для нас обоих", — парировал Трамп.

Оба были правы. Маккарти уже пришел к выводу, что для возвращения контроля республиканцев над палатой представителей на промежуточных выборах в 2022 году, а также для обеспечения его председательства в ней необходимо сплочение партии, в составе которой должен быть Трамп и его движение "Сделаем Америку снова великой" или MAGA. После встречи каждый из опубликовал одно и то же фото: оба улыбаются посреди пышного великолепия Мар-а-Лаго. Трамп сделал свой первый шаг к политическому реваншу.

Это прописная истина, что Трамп никогда не руководствовался традиционными правилами политики. Он всегда был убежден в собственной гениальности, в своем внутреннем чутье. Но сегодня это проявляется как никогда ярко. Последние четыре года превратили его в ницшеанское клише. Изгнание, многочисленные обвинения, обвинительный приговор по 34 пунктам, неоднократные столкновения с наемными убийцами — все это в сочетании убедило его, что он неуязвим для вызовов, которые уничтожат любого. Эти годы также укрепили в нем инстинкт продавца, подсказывающий, что он может подчинять реальность своей воле, превращая факты в "фейковые новости", делать немыслимое не только мыслимым, но и реальным, переименовать Мексиканский залив в Американский залив, заставить людей поверить в то, что он продает, вопреки тому, что они видят собственными глазами. Такой ключевой урок Трамп и его помощники вынесли из выборов 2020 года, из событий 6 января. Магнат недвижимости, называвший своим именем здания повсюду, от Турции до Уругвая, продававший "лучшие в мире стейки" "самое прекрасное" вино и "фантастические" матрасы, овладел алхимией восприятия. Реальность, как считает Трамп, можно менять. Освещая деятельность Трампа в течение последних четырех лет, мы неоднократно удивлялись тому, что все так называемые охотники на вампира — демократы, антитрамписты, республиканские оппоненты, прокуроры, судьи, критики из СМИ, не сумевшие вогнать кол прямо ему в сердце, только усиливали его. Это подводит нас ко второму уроку: Трамп и его команда поняли, что могут действовать почти безнаказанно, поддерживая споры и скандалы, которые уничтожили бы практически любого другого президента. Единственное непременное условие — не проявлять слабость.

Даже сейчас Трамп, называющий себя "очень позитивным мыслителем", не хочет признать, что его второй приход к власти был возрождением. Сказать, что он возродился, значит признать, что был крах.

Готовя материал для этой статьи, мы попросили сторонника Трампа и бывшего редактора Breitbart News Рахима Кассама объяснить, как президент сумел подчинить страну и мир своей воле. За обедом из запеченных устриц, утиного конфи и жареного на говяжьем сале картофеля в ресторане Butterworth's, ставшей новым местом притяжения MAGA на Капитолийском холме, он ответил грубо, но красноречиво: "Он не подчинял их своей воле. Он их поставил раком".

Когда мы беседовали с Трампом в конце марта, его рейтинги выглядели стабильными, а его политическая база поддержки казалась непоколебимой. Ему подчинялось одно ведомство за другим — "подчинялось заранее", как сказал исследователь авторитаризма Тимоти Снайдер. Трамп осуществлял свою программу, почти не встречая сопротивления, даже со стороны демократов. Но в последующие дни и недели патина непогрешимости начала трескаться. По настоянию команды Илона Маска из Департамента эффективности государственного управления важнейших сотрудников начали увольнять, а затем снова принимать на работу. Вызвавшая конфуз (и, возможно, незаконная) операция сил безопасности, в ходе которой редактора этого журнала включили в групповой чат Signal, где обсуждались планы ближайших ударов по целям хуситов в Йемене, создала впечатление некомпетентности администрации и напомнила о хаотичной клоунаде первого срока Трампа. Свои пошлины президент вводил беспорядочно, нанося удар за ударом по фондовому рынку, из-за чего даже некоторые преданные ему люди публично усомнились в его действиях. Его рейтинги одобрения по вопросам экономики, долгое время являвшиеся оплотом поддержки Трампа при проведении опросов, стали отрицательными. Наверное, так бывает, когда ощущение непобедимости превращается в высокомерие. А может, это была просто очередная неудача Трампа, от которой он должен был оправиться — некое сочетание мага Гудини и воскрешенного Лазаря?

Советники Трампа любят рассказывать историю, произошедшую 5 ноября 2024 года, в день выборов. Это было как раз перед тем, как телеканалы сообщили, что результаты выборов в Висконсине, а следовательно, во всей стране, склоняются в его пользу. Трамп с помощниками готовился к поездке в конгресс-центр Вест-Палм-Бич, где он должен был выступить с победной речью. Вся его команда старших помощников собралась у него в кабинете в Мар-а-Лаго. Не обращаясь ни к кому конкретно, а как будто просто размышляя вслух, Трамп сказал: "Знаете, они допустили большую ошибку. Они могли уже избавиться от нас. Но на самом деле мы только начинаем".

Искусство возвращения

Он и раньше бывал на краю пропасти. После спада в сфере недвижимости в начале 1990-х годов Трамп оказался на грани финансового краха. Его почти полное банкротство и последующее возрождение привели к написанию в 1997 году книги "Искусство возвращения". Для его политических советников в изгнании эта книга стала настольной.

На первых страницах перечислены трамповские "Главные десять подсказок по возвращению". Когда мы недавно встретились с одним из его советников, этот человек наизусть пересказал некоторые правила из этого списка. "Правило 1 — играть в гольф, — сказал нам этот человек. — Правило 9: платить той же монетой". (Правило 10 — всегда иметь брачный договор — оказалось менее применимым к политике.)

Чтобы подготовить свое возвращение, Трампу были необходимы нужные люди. Находясь в ссылке, он понял, что почти на каждом этапе первого срока кто-то из его команды — Рейнс Прибус, Джон Келли, Джеймс Мэттис, Билл Барр, Гэри Кон — ставили ему препоны. Трампу были нужны умные люди, знающие, как дать ему возможность делать все, что он хочет сделать, и так, как он это хочет осуществить. Его первым ключевым назначенцем стала политическая аппаратчица, которая произвела на экс-президента впечатление своим ретроспективным анализом выборов 2020 года. Байден в том году выиграл выборы, вернув в стан демократов пять ключевых штатов — Аризону, Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин (вместе с одним избирательным округом в Небраске). Одним из немногих светлых пятен для Трампа в 2020 году стала Флорида, где он увеличил число сторонников по сравнению с 2016 годом. После выборов Трамп начал спрашивать своих союзников: что он сделал правильно во Флориде, и чего не сделал в остальных частях страны?

Ответ знает Сьюзи Уайлс, которая возглавляла кампанию Трампа в этом штате в 2016 и 2020 годах. Уайлс — дочь легендарного комментатора Национальной футбольной лиги Пэта Саммеролла. Она опытный организатор избирательных кампаний (именно Уайлс составляла план и график президентской кампании Рональда Рейгана в 1980 году), и за последние три десятилетия ей удалось наладить обширные связи во Флориде. После каждой кампании, которую проводит Уайлс, она составляет отчет "о проделанной работе", фиксируя, что дало результат, а что нет. Во время ужина с Трампом на террасе дома в Мар-а-Лаго в начале 2021 года, она представила "Флоридский меморандум". Вскоре после этого он нанял ее руководить своей политической деятельностью, которая со временем стала избирательной кампанией 2024 года.

Уайлс увидела, что в 2020 году Трампа сдерживало то обстоятельство, что он в свой первый срок не взял Республиканскую партию под свой полный контроль. Отчасти рычаги влияния Трампа заключались в его способности одобрять и поддерживать кандидатов на республиканских праймериз. И он был полон решимости повторить это. "Когда я поддерживаю кого-то, он выигрывает, — сказал нам Трамп по телефону. — Но даже когда я поддерживаю кого-то на всеобщих выборах, они в основном выигрывают. Это важно". (Теперь, когда Трамп призывает оказать давление на коллегу-республиканца по какому-то вопросу или по поводу голосования, они почти всегда благодарны ему за оказанную в прошлом поддержку и чувствуют, что обязаны ему своим местом).

Процесс оценки потенциальных кандидатов, который Уайлс осуществляла вместе с Джеймсом Блэром, который сегодня является заместителем руководителя аппарата в Белом доме, и Брайаном Джеком, ставшим конгрессменом от Джорджии, включал анализ того, как они отзывались о Трампе в прошлом. "Основным моментом была их лояльность и политическая жизнеспособность, — сказал нам один советник. — Мы искали следующее. Что он говорил 6 января? Что он говорил по поводу высказываний Трампа о женщинах? Как он голосовал?" Трамп собирал коалицию преданных ему людей, что в течение первого срока он делал недостаточно активно.

Уайлс обладала большим опытом управления сильными личностями. Но коллеги говорят, что одна из главных причин, по которой Уайлс успешно работает с Трампом (теперь она глава аппарата в Белом доме), заключается в том, что она никогда не пытается управлять им. Она не думает, что сможет контролировать его, как это пытались сделать некоторые бывшие высокопоставленные советники, и она обычно не дает советы, пока ее об этом не попросят. По мнению Уайлс, ее главная роль заключается в налаживании процессов, которые помогают обеспечить успех Трампа, а затем в выполнении его указаний, какими бы они ни были.

Поначалу изгнание Трампа из крупных социальных сетей, а также нежелание ведущих СМИ, включая Fox News, подробно освещать его деятельность казалось катастрофой. Но Трамп обратился к крайне правым платформам и к активистам, которые продолжали его поддерживать. Тейлор Будович, работающий заместителем главы администрации в Белом доме, сотрудничал с лидерами мнений MAGA, чтобы избежать запретов в Twitter и Facebook*, они размещали в социальных сетях посты в поддержку Трампа; Будович заставлял Трампа подписывать такой пост, а затем отправлял подписанное сообщение обратно лидеру мнений. Этот авторитет почти неизменно размещал подписанный Трампом пост, обеспечивая ему доступ и наращивая свою и его аудиторию — и одновременно усиливая голос Трампа. В то же самое время вокруг Трампа выросла целая экосистема видео. Такие стриминговые платформы как Right Side Broadcasting Network стали освещать его мероприятия – вместо кабельных сетей, которые отказались это делать.

"То, что его заблокировали, дало толчок усилению людей вроде меня, потому что сторонники президента следили за моими записями, стремясь узнать, что он говорит, — рассказал нам один из лидеров мнений движения MAGA. — Это негативно отразилось на технарях, которые лишили его голоса, потому голос получили мы все".

Тем временем Трамп продолжал распространять ложь о том, что он выиграл выборы 2020 года, и что день 6 января был обыкновенной средой. Обычная политическая логика подсказывала, что это негодная стратегия. Но наглость Трампа, как и всегда, оставалась его сильной стороной. Повторяя что-то много раз, он постепенно создавал впечатление, что сказанное им — правда, по крайней мере, для его сторонников.

Не так давно мы сидели дома у Стива Бэннона недалеко от Капитолийского холма, где он записывает свой подкаст War Room, расспрашивая его об отказе Трампа признать результаты выборов 2020 года, а также о его опровержениях по поводу событий 6 января. "Наша реальность — это то, что мы победили, и что 6 января было возрождением", — сказал Бэннон, ссылаясь на теорию заговора, согласно которой в тот день толпу на Эллипс-авеню подстрекали агенты ФБР.

Но эта реальность просто не соответствует действительности, указали мы Бэннону.

"Но вот что интересно, — сказал Баннон. — Кто выиграл этот спор? Думаю, мы выиграли".

"Будьте готовы!"

Первые показанные по телевидению слушания специального комитета палаты представителей о событиях 6 января было запланированы на начало июня 2022 года. Это должно было стать зрелищем, напоминающим зрителям об ужасах мятежа и подчеркивающим виновность бывшего президента. Команда Трампа в Мар-а-Лаго отчаянно пыталась отвлечь внимание от слушаний. В какой-то момент кто-то предложил дерзкую уловку: Трамп за несколько минут до начала слушаний должен объявить, что будет бороться в 2024 году за пост президента.

Ответ Трампа был показателен. "Я не готов к этому, — сказал он. — Мы сейчас не готовы к этому".

"В первый момент все подумали: он не просто думает об этом, он серьезно думает о том, как он хочет это сделать, — сказал нам один из его советников. — Он не собирается использовать это просто как трюк, чтобы выиграть момент. Он хочет победить".

Вскоре Трамп начал негласно подчеркивать, что он настроен серьезно. "Будьте готовы, — говорил он людям, которые работали с ним в первый срок. — Будьте готовы! Будьте готовы! Мы возвращаемся! Будьте готовы!"

Тем не менее, когда Трамп действительно начал свою кампанию в ноябре 2022 года, она стартовала не очень многообещающе. Даже самые преданные его советники признают, что объявление, сделанное во время 60-минутной речи в Мар-а-Лаго было неудачным.

Это удивительно, но там присутствовали очень немногие политические репортеры из крупных изданий. Казалось, основные СМИ все еще не верили, что Трамп может снова стать конкурентоспособным кандидатом. Более того, некоторые члены семьи Трампа не потрудились прийти на это мероприятие. Речь Трампа затянулась, и даже Fox News отключила трансляцию, переключившись, как выразился Бэннон на "панель уровня С", а потом вернувшись к трансляции в последние минуты выступления.

Кампания Трампа с трудом набирала обороты. Давний организатор опросов Трампа Тони Фабрицио рассказал нам, что даже спустя несколько месяцев, в начале 2023 года, привлечь спонсоров к участию в первом большом мероприятии специального комитета политических действий "было все равно что рвать зубы". Его команда рассказала, что хотя Трамп уже был официальным кандидатом в президенты, у них по-прежнему были проблемы с тем, чтобы забронировать ему места даже на таких шоу, как Fox & Friends.

Советники Трампа рассказали, что первый переломный момент, наступил в феврале 2023 года. Поезд Norfolk Southern, перевозивший опасные химикаты, сошел с рельсов в деревне Ист-Палестайн, штат Огайо, недалеко от границы с Пенсильванией. На землю вылились тонны ядохимикатов. Сидя в своем предвыборном штабе в Вест-Палм-Бич, команда Трампа наблюдала, как пресс-секретарь Джо Байдена не может ответить на вопрос о планах президента по оказанию помощи жителям. Вскоре после этого Сьюзи Уайлс позвонил старший сын Трампа Дон, который сказал, что его отец должен просто лично приехать туда. Когда Уайлс сообщила о предложении Дона Трампу, сидевшему в гостиной Мар-а-Лаго, его ответ был однозначным. "Это отличная идея, — восторженно заявил он. — Когда мы сможем поехать?"

Визит Трампа в Ист-Палестайн и кадры, на которых он покупает в "Макдоналдсе" еду для спасателей, оказали мощное воздействие. "Они просто напомнили всем, что людям до сих пор нравится этот парень, — сказал нам один из советников. — Он все еще притягивает к себе". Прошло почти два года, но визит Трампа продолжал вызывать отклики. "Люди живут своей жизнью и не хотят углубляться в политику, — сказала прошлой осенью перед выборами нашему коллеге Джорджу Пакеру женщина из колеблющегося штата Пенсильвания. — Все, что они знают, это то, что Трамп был здесь, что он накупил всем еды в "Макдоналдсе", а Байден больше года туда не приезжал".

Неуверенное начало кампании лишило Трампа внимания СМИ, но у его команды появилось время для планирования. Бывшие советники Трампа воспользовались тем, что несколько лет были не у власти, и создали собственные группы и организации — America First Legal, America First Policy Institute, Center for Renewing America, чтобы подготовить вторую администрацию Трампа.

"Люди, которые были истинными верующими, знали, что Трамп собирается снова баллотироваться и победить", — сказала нам Кэролайн Рен, в прошлом занимавшаяся сбором средств для Трампа. Она добавила, что сторонники политики Трампа "сидели там и готовили указы на четыре года".

На сей раз, находясь в тени, команда Трампа сумела разработать новую избирательную стратегию. К тому времени Трамп настроил против себя значительную часть избирателей, и был менее популярен среди некоторых демографических групп, чем на предыдущих выборах. Здравый смысл подсказывал, что проводимые уголовные расследования и судебные разбирательства лишь усилят этот настрой против Трампа. Менеджеры из его штаба решили, что лучшая тактика — превратить эту проблему в преимущество. Крис Ласивита, который был одним из руководителей кампании вместе с Сьюзи Уайлс и ветераном, получившим ранение во время войны в Персидском заливе в 1991 году, стал увещевать молодых сотрудников при помощи лозунга морской пехоты: "Стисни зубы".

Призыв позволить Трампу быть Трампом, противоречивший инстинктам большей части сотрудников первого срока, был изложен в меморандуме, который Джеймс Блэр и главный эксперт предвыборного штаба по данным Тим Салер отправили Уайлс в начале 2024 года. Он стал известен в штабе как "гендерный меморандум". "Вместо того, чтобы говорить: "Слушайте, мы на два пункта ниже среди белых женщин из пригородов, чем в период между 2016 и 2020 годом" и "Как нам вернуть эти пункты?" нам надо действовать наоборот, — рассказал нам советник, знакомый с содержанием меморандума. — Что если мы скажем: "Мы поднялись на 8 пунктов среди мужчин без высшего образования. А что если мы поднимемся на 12?""

Такая стратегия имела преимущество, позволяя Трампу оставаться самим собой, одновременно привлекая этих людей. В тот момент, когда Демократическая партия часто казалась сплавом элиты с Восточного побережья, сварливых нытиков и ультралевых активистов, Трамп предложил уставшему от осуждений населению популизм, который никого не осуждал.

Нам сказали, что Трамп думал о себе так: "Зачем мне отдаляться от своего народа? Он же любит меня".

"Это сделало меня сильнее"

В пятницу 31 мая 2024 года, на следующий день после того, как Трамп был осужден по 34 пунктам в суде Нью-Йорка, казначей компании Make America Great Again Inc., которая стала главным суперкомитетом, поддерживающим бывшего президента, позвонил своему боссу Тейлору Будовичу, чтобы сообщить хорошие новости. Им направили крупный денежный перевод на рекордные 15 миллионов долларов. Звонок этот вызвал ажиотаж, потому что банку для утверждения перевода надо было узнать имя донора, а никто не знал, кто это был.

Вскоре после этого казначей перезвонил. "Мне так жаль, — сказал он Будовичу. — Я неправильно его понял. Это не 15 миллионов долларов, а 50 миллионов".

"Не извиняйтесь!" — сказал Будович. (В итоге выяснилось, что пожертвование сделал Тимоти Меллон, наследник банковского состояния Меллона.)

Демократы предположили, что судебные дела Трампа нейтрализуют его в политическом плане. "Осужденный преступник стремится стать президентом", — говорил Байден. Но все эти скандалы и споры, которые могли потопить другого кандидата, превратились просто в фоновый шум. "Что касается судебных дел, то их просто слишком много, и это одна из суперсил Трампа. Он никогда не нарушает закон чуть-чуть; он делает это повсеместно, — сказала нам бывшая республиканка Сара Лонгвелл, работающая политическим стратегом и регулярно опрашивающая целевые группы. — И в результате судебных дел так много, что для избирателей это просто белый шум. Они не могут отличить одно от другого".

Демократические избиратели по-прежнему были возмущены. Сторонники Трампа продолжали верить в его утверждения о том, что все уголовные расследования и слушания по делу 6 января являются "охотой на ведьм". Но для небольшого количества избирателей, которые могли решить исход выборов, доводы демократов о том, что Трамп является угрозой демократии, были слишком далеки от их более насущных проблем, таких как цены на продукты питания. Шло время, Трамп продолжал переписывать историю, превращая мятежников в "патриотов", и события 6 января стали условной абстракцией для многих этих избирателей.

"Если бы вы сказали: "Что такое 6 января?", это прозвучало бы как "Что это? Игра в даты? Или тест по истории?" — сказал нам советник, знакомый с содержанием гендерной записки, рассказывая о выводах предвыборного штаба по результатам анализа мнений избирателей.

Предъявленные Трампу обвинения на деле оказались для него настоящим подарком. Это не удивило его советников. Годом ранее, весной 2023 года, когда Трампа обвинили в тайных выплатах порнозвезде за молчание, уровень его поддержки по опросам на республиканских праймериз за месяц поднялся на 10 пунктов до 50 с лишним процентов. И он больше не опускался. MAGA Inc. сообщила, что за первые три месяца 2023 года собрала всего около 600 тысяч долларов; но в течение трех месяцев после предъявления обвинения эта компания собрала почти 13 миллионов долларов. "Демократы просто сыграли нам на руку", — сказал нам организатор опросов Фабрицио.

Для избирателей Трампа эти дела стали зарядом энергии. Они поставили в сложное положение его оппонентов по республиканским праймериз, поскольку им пришлось защищать Трампа от "судебных войн", так как в противном случае их вполне могли обвинить в поддержке позиций демократов. Так что даже в то время, когда эти оппоненты вели кампанию против выдвижения его кандидатуры, они фактически проводили кампанию за него.

Во время своей предвыборной кампании 2016 года Трамп проигнорировал традиционную схему сбора средств, усилив недоверие доноров. Но во время своей ссылки он начал получать удовольствие от сбора средств. Трамп просил консультантов выделять ему больше времени на встречи и беседы с главными донорами. Он писал личные записки и регулярно приглашал состоятельных сторонников и потенциальных спонсоров к себе в Мар-а-Лаго на обед. По словам союзников Трампа, он судил о щедрости не по сумме выписанного чека, а по соотношению суммы чека и капитала донора. Ему нравилось давить на спонсоров, чтобы они делали на него ставку — и смотреть, как они смущаются, отказывая ему. Иногда он был резок, рассказывая, как Камала Харрис, став президентом, отнимет их состояния.

("Если бы я не стал президентом, вы бы оказались в заднице", — сказал он в Маро-а-Лаго заполнившим целый зал руководителям нефтяных компаний сразу после выборов. — Взгляните на свои отчеты о прибылях и убытках. Вы понимаете, что бы случилось с вами, стань она президентом? Что с вами не так?")

Решение Верховного суда в июле 2024 года относительно оспаривания федерального обвинения Трампа во вмешательстве в выборы в 2020 года дало ему и его союзникам дополнительный импульс. В деле Трампа против США рассматривался вопрос юридической ответственности президента, но союзники Трампа сосредоточились на том, какое определение суд дал самой должности президента, предположив, что все полномочия исполнительной ветви принадлежат этому индивидууму. "В отличие от всех остальных, — написал суд, — президент — это ветвь власти". Судебное преследование Трампа одновременно придало сил и популярности его кандидатуре, а затем во второй срок дало ему больше исполнительной власти. Для демократов в этом кроется болезненная ирония.

Когда мы разговаривали с Трампом, мы спрашивали его, считает ли он, что уголовные преследования сделали его сильнее. "Это может вас шокировать, но да, — сказал он. — Обычно это сбивает с ног. На следующий день вы даже не живете. Вы объявляете о своей отставке и возвращаетесь назад "сражаться за свое честное имя", как все говорят. Ну, вы знаете, "сражайся за свое имя, вернись к своей семье"".

Он сделал паузу. "Да, это сделало меня сильнее, сделало меня намного сильнее".

В последние месяцы кампании демократические стратеги, работающие на вице-президента Харрис, сосредоточились на семи колеблющихся штатах. Трамп, напротив, сказал помощникам, что он хотел бы вложить ресурсы в привлечение избирателей даже в тех штатах, где он уже был уверен в победе.

"Мы не хотим, чтобы кто-либо узнал — это сюрприз — но я думаю, что мы можем выиграть по голосам избирателей, говорил Трамп своим советникам. — Мы должны поторопиться и набрать больше очков".

Во время перерывов между мероприятиями его команда звонила группам избирателей в "красные штаты" (с преобладанием сторонников республиканцев, — прим. ИноСМИ), а потом передавала ему трубку. "Это ваш любимый президент Дональд Трамп", — говорил он, а потом переходил к кратким комментариям. Они звонили из автомобилей, с борта самолета, по 10 раз в день. Таким образом, обойдя стороной старые средства массовой информации, Трамп напрямую установил контакт с тысячами избирателей.

"Если бы в Америке в каком-нибудь штате был кто-то еще бодрствующий, Дональд Трамп нашел бы способ выйти на него", — сказал нам Крис Ласивита.

В 2016 году Трамп был так расстроен тем, что по голосам избирателей Хиллари Клинтон его опередила, что ложно заявил: "Я победил по голосам избирателей, если вычесть миллионы людей, голосовавших незаконно". Восемь лет спустя ему не нужно было притворяться. Когда после ночи выборов в Палм-Бич наступил рассвет, Трамп наслаждался полнотой своей победы. За него были все семь колеблющихся штатов, да и по голосам избирателей у него был очень сильный результат, благодаря которому он в конечном итоге выиграл. Он позвонил нескольким своим помощникам около четырех утра. "Вы не поверите, — ликовал Трамп, по словам одного из них. — Уже 20 зарубежных лидеров позвонили мне. Они все хотят поцеловать меня в зад".

Некоторое время спустя Трамп выступил перед своими сторонниками в гостиной в Мар-а-Лаго. "Во время первого срока люди говорили: "Да, он победил, но у него нет мандата, — сказал Трамп, обращаясь к толпе. — Теперь они уже не могут так сказать".

Передача власти

Люди, которые работали с Трампом в его первый срок, привыкли играть в некую салонную игру. Что бы случилось, спрашивали они, если бы мы, человеческие подпорки, не были там, чтобы исправлять ошибки президента, объяснить ему все то, чего он не знал или не понимал, отговаривать его от самых разрушительных порывов, тормозить их?

Во время своего первого срока он столкнулся с сопротивлением и обструкцией со стороны всех ветвей власти: судов, демократов, республиканцев в палате представителей и сенате, которые порой относились к нему как к неуспевающему ученику. Презрение было взаимным. "Пол Райан был глупым человеком, — сказал нам Трамп в марте, рассказывая о бывшем спикере палаты представителей из Республиканской партии. — Митч… Митч не был лучше". Он имел в виду Митча Макконнелла, бывшего лидера республиканцев в сенате, который в последнее время находится в эпицентре сопротивления Трампу в Великой старой партии (Республиканской, — прим. ИноСМИ). Но самое упорное сопротивление было со стороны исполнительной власти. Иногда руководитель его аппарата и адвокат Белого дома отказывались выполнять его приказы. Трамп пришел в ярость, когда "его" министерство юстиции под руководством Джеффа Сешнса и Рода Розенштейна начало независимое расследование на предмет того, влияли ли русские на выборы 2016 года и не вступал ли с ними в сговор предвыборный штаб Трампа.

На сей раз все было по-другому, потому что он набрался опыта. "Когда я делал это раньше, мне это никогда не удавалось, понимаете? — сказал он. — Я не знал людей в Вашингтоне".

За пять дней до инаугурации, в 8 часов 15 января Трамп разместил подстрекательский пост на Social Truth. Там он рассказал, каких людей не возьмет в свою новую администрацию. В этот список вошли все, кто когда-либо работал на него. "Американцы за Отсутствие Процветания (возглавляемые Чарльзом Кохом), "Глупый как пробка" Джон Болтон, "Птичий мозг" Никки Хейли, Майк Пенс, вероломный поджигатель войны Дик Чейни, и его дочь, психопатка Лиз". А еще он включил туда всех, "кто страдал синдромом помешательства на Трампе". Для тех, кем Трамп укомплектовал администрацию в свой второй срок, это послание было доктриной: на сей раз преданность должна быть абсолютной.

В 2016 году в штабе Трампа было мало опытных республиканцев, и поэтому скамейка запасных предполагаемых лоялистов была короткая. Его новая команда также использовала ключевые фигуры переходного периода — министров кабинета, советников из Западного крыла — чтобы заверить скептически настроенную Республиканскую партию в том, что Трамп был одним из них. Это привело к дисфункциональной дихотомии, в которой мягкий традиционный республиканец из Висконсина Рейнс Прибус и революционер Стив Бэннон, одержимый идеей демонтажа административного государства, получили высшие должности в Западном крыле [Белого дома]. Соперничающие лагеря в лице огнедышащих сторонников MAGA, созданий из болота истеблишмента, "Джаванки" (Иванка Трамп и Джаред Кушнер) и глобалистов безжалостно сливали информацию в СМИ и пытались порезать друг друга на куски. Трампа окружало зловоние хаоса, мешавшее администрации осуществлять свою политическую программу.

Но к 2024 году Трамп фактически поглотил партию, и ему не нужно было вербовать традиционных республиканцев, если таковые еще остались. Клифф Симс, который во время первого срока Трампа служил помощником по связям с общественностью в Белом доме, а потом пошел работать на директора национальной разведки, помог переходной команде набирать кадры на второй срок. Формула для укомплектования администрации в этот раз была несложной, сказал нам Симс. Не брать никого, кто в прошлый раз не был привержен предвыборной повестке.

"Я знал, что Стивен Миллер в конечном итоге будет руководить политической деятельностью, а иммиграция станет для него главным приоритетом, — сказал нам Симс, о старшем советнике Трампа по внутренней политике, который, как известно, является жестким борцом с иммиграцией. — Так что я просто спросил его: "Кто вам нужен? Кто должен подготовить министерство внутренней безопасности? Кто должен подготовить иммиграционно-таможенную службу? Кто из вашей команды станет рок-звездой? Давайте заставим их шевелиться". "То же самое с торговлей. Симс позвонил Джеймисону Гриру , который был руководителем аппарата торгового представителя США в первый срок Трампа, а во второй сам занял эту должность. Он спросил Грира, кто у Трампа может стать "убийцей торговли и проводником пошлин". А он такой: я тут сидел и надеялся, что кто-нибудь позвонит и скажет об этом, у меня уже есть список", — рассказал нам Симс.

Поскольку в переходный период ко второму сроку Трампа был собран богатый урожай однозначно лояльных сотрудников, делать все так, как хочет Трамп, стало проще. В первый срок разработанные фракцией MAGA президентские указы иногда проталкивали без надлежащей юридической проверки в попытке не дать воинственной фракции загубить эти документы. По этом причине данные указы легко можно было оспорить судебным порядком. На сей раз процесс подготовки указов стал более упорядоченным.

Помощники и советники Трампа теперь также лучше понимают механику государственной власти. Они узнали, например, что иммиграционной политикой занимается не только министерство внутренней безопасности, и что для сдерживания потока иммигрантов через южную границу также нужны преданные люди на важных должностях в министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Когда дело дошло до Бюро по делам Западного полушария в государственном департаменте, они точно знали, что им нужны твердые приверженцы движения "Сделаем Америку снова великой" на ключевых должностях. Такие знания теперь будут использоваться при решении вопросов о кадровых назначения в десятках ведомств.

Когда назначенцы Трампа в кабинет министров наткнулись на неприятности в сенате, Трамп и его команда были полны решимости испытать свою новую власть. "Это было как "вы съедите свой завтрак и вам понравится"", сказал нам опытный аппаратчик из Республиканской партии. Первое серьезное испытание состоялось во время слушаний по утверждению в должности министра обороны бывшего ведущего Fox News Пита Хегсета.

Сенатор-республиканец Джони Эрнст из Айовы усомнилась в квалификации Хегсета. Эрнст – первая женщина-ветеран боевых действий, работающая в сенате. А Хегсет ранее говорил, что женщины не должны служить на боевых должностях. Эрнст также является жертвой сексуального насилия, а Хегсета обвиняли в сексуальном насилии и других правонарушениях, включая злоупотребление алкоголем (Хегсет обвинения отрицает). Но когда Эрнст публично заявила, что может не поддержать кандидатуру Хегсета, союзники Трампа начали действовать. Они писали о том, что отказ Хегсету в утверждении неприемлем. Возникло явное единодушие. А поскольку Мэтт Гетц уже был вынужден отказаться от выдвижения по инициативе Трампа на пост генерального прокурора, потеря еще одного важного кандидата могла продемонстрировать слабость президента. Проталкивать надо было даже самых неоднозначных и скандальных кандидатов — Хегсета, Тулси Габбард, Роберта Кеннеди-младшего и Кэша Пателя.

Они решили на примере Эрнст предупредить других сенаторов, чего им ждать, если они выйдут из общего строя. На сайте Breitbart News появилась статья с язвительной критикой в ее адрес. Бэннон и компания в своем подкасте War Room безжалостно лупцевали ее; а влиятельный молодой консервативный активист Чарли Керк и его команда из НКО Turning Point USA пригрозили направить в Айову дополнительные ресурсы, чтобы выступить против ее переизбрания в 2026 году. "Стремление Эрнст покончить с Питом Хегсетом, — написал Кирк в начале декабря в соцсети Х, — является прямой попыткой ослабить президента и его избирателей. Пит Хегсет — это красная линия. Если вы голосуете против него, последуют первичные выборы".

Команда Трампа знала, что как только самые известные фигуры MAGA начнут свое наступление, за ними последуют влиятельные люди второго эшелона. Эрнст обратилась к союзникам Трампа, умоляя их остановить свои нападки. Но они не отступили, и Эрнст проголосовала за утверждение Хегсета.

Республиканский сенатор и врач из штата Луизиана Билл Кэссиди также на короткое время оказался на раскаленной сковородке, когда безуспешно пытался добиться утверждения в должности главы министерства здравоохранения критика вакцинации Кеннеди, который искажал научные выводы. (Сторонники Трампа считали Кэссиди проблемой еще и потому, что он проголосовал за предание президента суду за его роль в восстании 6 января.)

Кэссиди в конечном итоге поддержал назначение Кеннеди, хотя он утверждал, что его решение не имеет никакого отношения к перспективам его переизбрания в 2026 году. Впоследствии, в ходе общих разговоров о промежуточных выборах, команда Кэссиди добивалась поддержки Трампа на предстоящих праймериз Великой старой партии. Трамп попросил помощника передать Кэссиди, что "подумает над этим" (советник Трампа сказал нам, что на данный момент президент и Кэссиди пришли к "неустойчивой разрядке".)

Руководители бизнеса подчинились гораздо быстрее. После выборов они собрались в Мар-а-Лаго.

Во время ужина с магнатами Силиконовой долины Трамп иногда ставил видеозапись песни "Справедливость для всех", которую исполняет тюремный хор участников событий 6 января, поющий о звездно-полосатом флаге. Их выступление перемежалось с кадрами Трампа, читающего слова присяги. Один советник Трампа злорадно рассказал, как смутились миллиардеры информационных технологий, когда зазвучала "Справедливость для всех". Они растерянно смотрели по сторонам, ища подсказок, а потом неизбежно поднимались и прикладывали руку к сердцу.

"Этот тролль силен", — сказал нам советник.

В четверг перед инаугурацией друг Трампа сидел с ним в Мар-а-Лаго, когда бывший и будущий президент показал ему свой телефон со списком недавних звонков.

"Смотри, кто звонил за последний час", — похвастался Трамп, а затем прокрутил список, где был Джефф Безос, Илон Маск, Марк Цукерберг и Тайгер Вудс. Кроме Вудса, все остальные в прошлом были критиками Трампа и восемь лет назад старались держаться от него подальше.

Шок и трепет

Начало нового президентства — мероприятие сложное и запутанное. Но Трамп и его команда проводили это время вне кабинета, готовясь к его возвращению. Стратег и противник MAGA Лонгвелл рассказала нам, повторяя то, о чем наш коллега Дэвид Фрум предупреждал четыре года назад: что нападки команды второго срока Трампа на федеральную бюрократию похожи на "действия велоцирапторов (род хищных динозавров, — прим. ИноСМИ), научившихся пользоваться дверными ручками". Первый день второго срока, ставший результатом семидневного тщательного планирования, по словам команды Трампа, был наполнен "шоком и трепетом". "Мы выполнили все указы об иммиграции и границе, — сказал нам советник. — Если бы мы на этом остановились, все сразу заговорили бы о том, какие мы плохие люди — выгоняем людей из нашей страны. Но сразу после того, как он подписал эти указы о границе, бац — помилование участникам событий 6 января". Советник объяснил: в тот день были многочисленные речи Трампа и инаугурационные балы вечером, и поэтому СМИ были вынуждены выбирать, что освещать: либо помилование участникам выступлений 6 января, либо указы об иммиграции. "Такая суматошная активность, — сказал нам советник, — была спланирована заранее, чтобы всех ошеломить".

"Мы как бы засунули всех в бочку, раскрутили ее, у всех голова идет кругом, и это нам выгодно", —сказал другой советник.

В свой первый срок Трамп выдвигал идею о покупке Гренландии, говоря об этом небрежно и вскользь, как об интригующей и весьма необычной покупке недвижимости. Но сейчас, еще не вступив в должность, он заявил, что Канада должна стать 51-м американским штатом, пригрозил вернуть Панамский канал и пообещал получить контроль над Гренландией "так или иначе". Он развил эту мысль во время своего инаугурационного выступления, говоря о "предначертанной судьбе" — идее XIX века о том, что Соединенные Штаты обладают установленным божественной волей правом управлять Северной Америкой.

"На сей раз это звучит так: эй, пошли вы, Гренландия наша!" — сказал нам Бэннон.

Он добавил, что многое из того, что Трамп в свой первый срок выдвигал в качестве провокационных идей, троллинга или пустых размышлений, теперь превратилось в реальную возможность, и президент понимает, что он действительно в состоянии это осуществить. "Все это выполнимо, — сказал нам Бэннон. — Когда ты возвращаешься из небытия, в котором у тебя были мизерные шансы, ты явно чувствуешь, что можешь сделать что угодно".

* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** Внесен в России в список террористов и экстремистов