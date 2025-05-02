Шойгу: западные военные на Украине будут рассматриваться РФ как законные цели

Россия считает неприемлемым размещение на Украине подразделений западных стран, отметил секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия считает абсолютно неприемлемым размещение на Украине военных подразделений западных стран, они будут рассматриваться как законные цели. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в видеообращении, представленном делегацией СБ РФ на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.

"Хотел бы особо отметить, что для России абсолютно неприемлемо размещение на украинской территории военных подразделений западных государств. Они будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации", - указал секретарь Совбеза.