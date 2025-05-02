Шойгу: РФ и США наметили планы работы по урегулированию кризиса на Украине

Это произошло в ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации, заявил секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российская и американские стороны наметили перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"В ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации были намечены перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса", - сказал он в видеообращении на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.