Комитет Сената рекомендовал утвердить кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

В поддержку его кандидатуры выступили 19 законодателей, против высказались 9

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Трансляция голосования велась на сайте комитета.

В поддержку его кандидатуры выступили 19 законодателей, против высказались 9. Теперь итоговое голосование по кандидатуре Айзекмана должно пройти в Сенате Конгресса США. В случае утверждения он будет приведен к присяге.

В сентябре прошлого года 42-летний миллиардер принял участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. В ходе полета в качестве капитана корабля Crew Dragon он вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Айзекман сотрудничает со SpaceX миллиардера Илона Маска, курирующего работу ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE).