Мантуров: обнаружение, подавление и поражение БПЛА нужно объединить в единый контур

Первый вице-премьер РФ отметил, что они должны работать "по единому замыслу и плану"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Средства обнаружения, подавления и поражения беспилотников, в том числе FPV-дронов, должны работать в едином контуре. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе стратегической сессии в военном инновационном технополисе "Эра".

"Нам необходимо оперативно реагировать и реализовывать подход, аналогичный решению проблемы контрбатарейной борьбы. По этой тематике в зоне СВО была организована опытно-боевая апробация передовых систем и комплексов. Непосредственно в боевых подразделениях работали представители промышленности. В итоге получен положительный результат, и сейчас управлением ракетных войск и артиллерии тиражируются выработанные технические решения. Схожий порядок действий нужен и в отношении средств борьбы с БПЛА. Важно сформировать комплекты средств обнаружения, наведения, управления, подавления и поражения беспилотников и FPV-дронов. Причем они должны работать в едином контуре, по единому замыслу и плану", - сказал Мантуров.

В секретариате первого вице-премьера РФ уточнили, что вопрос повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами и FPV-дронами противника в тактическом звене стал основной темой стратегической сессии.

"На заседании также рассматривались перспективные образцы номенклатуры и тактика применения беспилотных летательных аппаратов противника в ходе проведения СВО. На основе выявленных принципов применения были выработаны требования к представителям промышленности по повышению эффективности средств обнаружения и поражения БПЛА. В рамках мероприятия ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса представили современные и перспективные образцы дрон-детекторов, комплексы постановки радио-электронных помех, портативные устройства подавления каналов управления БПЛА, переносные средства радиоэлектронной борьбы и многое другое", - добавили там.