В РФ разработали автономные системы перехвата и уничтожения дронов

Такие системы опознавания не требуют задействования оператора, сообщили в секретариате первого вице-премьера России Дениса Мантурова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Автоматизированные системы опознавания, наведения и управления БПЛА для перехвата и уничтожения дронов противника, не требующие задействования оператора, разработаны в России. Они были продемонстрированы участникам стратсессии в военном инновационном технополисе "Эра", сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

"Для участников стратегической сессии [в военном инновационном технополисе "Эра"] была развернута выставка новых образцов и технологий, разработанных представителями инновационных научно-технологических центров и фондов инновационного развития России. В частности, были представлены автоматизированные системы опознавания, наведения и управления БПЛА для перехвата и уничтожения дронов противника без задействования оператора. Также производители представили обновленную систему дрон-детекторов с возможностью перехвата видеоканалов и каналов управления беспилотных летательных аппаратов с функцией регистрации и анализа частот, применяемых БПЛА противника для повышения эффективности работы средств РЭБ", - сообщили там.