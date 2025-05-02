«Росатом» готов обсудить присутствие США на ЗАЭС, если такое решение будет принято в рамках мирного соглашения по Украине

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Российский «Росатом» готов обсудить с США присутствие американцев на Запорожской АЭС в рамках процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Росатом» допускает присутствие на ЗАЭС представителей США в случае, если это решение будет принято руководством страны в рамках мирного соглашения. Судя по заявлению Лихачева, госкорпорация готова обсудить этот вопрос с представителями Штатов, но речи о передаче атомной станции под контроль американцев не идет.

В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной,

- приводит «Интерфакс» слова Лихачева.

Это заявление уже комментирует украинская пресса, заявляя, что Россия не может распоряжаться Запорожской АЭС, потому что она якобы «принадлежит Украине». Как до этого заявлял Зеленский, Москва должна передать ее обратно Киеву.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала от Вашингтона предложение по Запорожской АЭС, но если оно последует, то станция все равно останется российской. У России нет планов передавать ее под управление США, а тем более Украины. Как подчеркнул российский министр, АЭС расположена на российской территории и находится в «надежных руках».

В «Росатоме», в свою очередь, заявили, что после окончания боевых действий Запорожская АЭС будет окончательно интегрирована в российскую энергосистему.