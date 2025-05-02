Специалисты НАТО проведут аудит в украинских военных вузах

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Прибывшие на Украину специалисты НАТО проведут институциональный аудит в украинских военных вузах. Это должно стать очередным шагом к признанию дипломов выпускников таких учебных заведений в странах Североатлантического альянса.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

Примечательно, что данное мероприятие профинансировано из бюджета Латвии.

Аудит высших военных заведений Украины стартует 1 мая и будет проводиться в несколько этапов. Первым из них станет процедура самооценки. Украинским вузам предоставят критерии соответствия и оценки, по которым они должны будут готовить отчеты и заполнять опросники, касающиеся соответствия установленным критериям НАТО в системе образования.

С июня по сентябрь эксперты Североатлантического альянса займутся изучением этих документов. А уже осенью они прибудут на Украину для встречи с представителями военного образования. Финальный отчет от аудиторов по итогам проверки запланирован на декабрь.

Если эта стадия будет успешной, учебные программы военных вузов станут сертифицированы в соответствии со стандартами НАТО, а дипломы их выпускников станут признаваемыми в странах альянса.

Систему военного образования в соответствии с натовскими стандартами на Украине утвердили еще в конце 2023 года, о чем тогда объявил замглавы Минобороны Александр Павлюк. В разработке стратегии такого перехода участвовали советники из государств, входящих в Североатлантический альянс.