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РИА Новости

Корабли Балтийского флота завершили учения в зоне своей ответственности

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Сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый"
Сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый".
Источник изображения: © warships.ru

Корабли Балтийского флота в среду завершили учения в зоне своей ответственности

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Корабли Балтийского флота завершили в среду учения в рамках постоянного военно-морского присутствия в зоне его ответственности, сообщило Минобороны РФ.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей "Град" и "Наро-Фоминск" выполнил задачи планового похода в Балтийском море. Экипажи кораблей провели в море около месяца. Поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности", - говорится в сообщении.

За время похода отряд оставил за кормой около 6000 морских миль, экипажи отработали десятки корабельных учений и тренировок. Специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей были выполнены задачи по нанесению ракетных ударов ракетными комплексами "Калибр" по кораблям условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, отработаны вопросы противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей и многие другие задачи.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и выполнили стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению, сообщило Минобороны РФ.

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