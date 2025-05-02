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«Оберег» «Ростеха» спас жизнь участнику СВО

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.

Бронежилет «Оберег» выдержал попадание осколка мины

Бронежилет «Оберег» производства завода «Октава» госкорпорации «Ростех» выдержал попадание осколка минометной мины и спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила «Красная звезда».

Боец с позывным Бизон попал под минометный обстрел в ходе эвакуации раненых в Курской области. Крупный осколок попал в грудь, но бронеплита жилета выдержала удар. «"Оберег" отработал на все сто процентов — выдержал удар, осколок застрял в плите и не пробил ее, а баллистический пакет "поймал" все мелкие элементы. Броник сохранил мне жизнь», — сказал Бизон.

Отмечается, что руководство «Октавы» передаст бойцу модифицированный «Оберег» с повышенным классом защиты Бр5. Изделие весом 9,5 килограмма обеспечивает защиту на площади более 70 дециметров.

В публикации добавили, что при производстве «Оберега» закладывают запас прочности выше требований ГОСТ. Автор подчеркнул, что бронежилет выдерживает пулеметные очереди, пробивающие легкую бронетехнику.

В феврале стало известно, что «Оберег» оснастили керамической плитой класса защиты Бр5. Изделие гарантирует защиту от обстрела из винтовки калибра 7,62 миллиметра.

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  • В новости упоминаются
Компании
Октава ПАО
Ростех
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