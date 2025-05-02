Стало известно о месте высадки российских аппаратов на Луне

«Известия»: Российский аппарат может высадиться на Северном полюсе Луны

Российский аппарат может высадиться на Северном полюсе Луны. О возможном месте высадки одного из модулей миссии «Луна-27» стало известно газете «Известия».

Издание напомнило, что российская миссия «Луна-27» предполагает запуск двух модулей. По словам научного руководителя Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Льва Зеленого, один из них может направиться в район Южного полюса, тогда как другой — в окрестности Северного, где еще не высаживались рукотворные аппараты.

«Объявленные решения представляют собой амбициозный проект российской лунной программы, который, что важно, включает не только изучение, но и начальные этапы освоения спутника», — сказал академик РАН.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что Россия запланировала запустить к Луне шесть автоматических аппаратов.