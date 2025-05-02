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Flotprom

В Испании строят уже три фрегата нового поколения типа F-110

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На верфи Navantia в Ферроле (Ла-Корунья) прошла двойная церемония, на которой состоялась закладка второго фрегата класса F-110 и стартовало производство третьего фрегата той же серии. Таким образом, в производстве сейчас находятся три корабля данного типа, предназначенные для ВМС Испании.

Как отмечает Naval News, оба мероприятия, проходившие под председательством министра обороны Испании Маргариты Роблес, демонстрируют прогресс программы F-110, которая предполагает поставку испанскому флоту пяти фрегатов нового поколения. Представители Navantia утверждают, что реализация программы на несколько месяцев опережает график.

Закладка второго фрегата класса F-110, Испания

Navantia


Постройка третьего фрегата, названного "Менендес де Авилес" в честь испанского конкистадора, который в 1565 году основал первое испанское поселение во Флориде, началась в Центре инноваций и робототехники. В этом подразделении верфи в Ферроле автоматизируются технологические операции с использованием таких методов, как искусственное зрение и гибкое программирование, что позволит сэкономить время производства и улучшить качество сварки стальных компонентов. Постройка корабля началась на три месяца раньше запланированного срока, подчеркнули в пресс-службе Navantia.

Резка стали для второго фрегата класса F-110 "Руджеро Лауриа" началась в декабре 2023 года. Его планируют спустить на воду в 2026 году.

Что касается прогресса в производстве первого корабля серии "Рамон Бонифас", то сборка его корпуса завершена более чем на 85%, и спуск на воду ожидается в ближайшие месяцы.

Программа F-110 – главный драйвер цифровой трансформации верфи Navantia в Ферроле. Около 110 млн евро инвестировали в строительство новой фабрики, которая станет полностью автоматизированной и роботизированной. Традиционный процесс сварки здесь заменяют гибридной лазерной технологией, что существенно повысит производительность и минимизирует деформации швов.

Водоизмещение фрегатов F-110 составит около 6100 тонн, длина корпуса – 145 метров, ширина – 18 метров, осадка – 5 метров. Максимальная скорость – более 25 узлов. Экипаж – 150 человек.

Фрегаты собираются оснащать установками вертикального пуска Mk.41 на 16 ячеек для применения зенитных ракет различного типа, включая SM-2 и ESSM. Кроме того, в арсенал включены: 127-мм артустановка от итальянской группы Leonardo, 30-мм арткомплексы и 12,7-мм пулеметы, противокорабельные ракеты NSM от норвежской компании Konsberg и 324-мм торпедные аппараты.

На борту сможет базироваться многоцелевой вертолет типа SH-60 "Сихок" или NH-90.

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Страны
Испания
Продукция
Mark 41
NH90
NSM
SH-60
SM-2
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