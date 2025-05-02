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В России разработали интеллектуальный «Солярис» для защиты от дронов

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Фото: «Росэлектроника»
Фото: «Росэлектроника».

«Ростех» разработал систему «Солярис НС» для защиты территории от дронов

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал систему «Солярис» для защиты от дронов. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" разработал новую интеллектуальную систему охраны территории от проникновения беспилотных летательных аппаратов "Солярис НС". Комплекс способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам сменить частоту и уйти из зоны воздействия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько комплексов могут работать совместно, обеспечивая круговую защиту объекта. Разработка концерна «Созвездие» холдинга «Росэл» — это модернизированная версия, объединяющая функционал системы обнаружения «Солярис-О» и системы «Солярис-Н», созданной для подавления дронов. Новое изделие представляет собой комплект передатчиков помех и обнаружителей, установленных на четырехметровой мачте.

«Солярис НС» обнаруживает и подавляет дроны всех типов в диапазоне частот 100-6000 мегагерц. Комплекс работает на трех независимых каналах, что позволяет одновременно выявлять не менее трех беспилотников. В «Ростехе» рассказали, что опытный образец изделия проходит завершающую стадию испытаний. После этого будет запущено серийное производство.

Ранее в апреле научно-производственное объединение «Киловатт» представило станцию радиоэлектронной борьбы «Штора» К-12/700 на выставке Securika Moscow 2025. Комплекс обеспечивает защиту объектов от ударных и разведывательных дронов.

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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Ростех
Проекты
БПЛА
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