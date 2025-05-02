Начались летные испытания первого собранного в Польше вертолета AW-149

ЦАМТО, 30 апреля. На предприятии польской компании PZL-Swidnik (подразделение группы Leonardo) начались летные испытания первого полностью собранного в Польше вооруженного многоцелевого вертолета AW-149.

В общей сложности в Польше в рамках подписанного в 2022 году контракта должны быть собраны 27 из 32 заказанных для ВС страны вертолетов AW-149. Согласно планам, поставки должны быть выполнены в период до 2029 года.

Как сообщал ЦАМТО, 1 июля 2022 года Агентство вооружений МНО Польши заключило с компанией PZL-Swidnik контракт стоимостью 8,25 млрд. злотых (1,76 млрд. евро) на поставку 32 вертолетов AW-149, тренажерных комплексов, а также пакетов логистики и обучения. Логистический пакет включает запасные части и расходные материалы, а также оборудование для наземного обслуживания вертолетов. В комплект средств обучения входит всесторонняя подготовка пилотов и технического персонала, а также поставка комплекта современных тренажеров и учебного оборудования. Поставки будут выполнены до 2029 года.

Новые вертолеты предназначены для выполнения задач перевозки войск, а также снабжения подразделений по воздуху. Оборудование AW-149 также позволит использовать их для эвакуации, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях, перевозки грузов и припасов. AW-149 заменяет устаревшие вертолеты Ми-2 и часть многоцелевых вертолетов W-3 "Сокол".

Вертолеты будут поставлены в конфигурации, соответствующей требованиям ВС Польши, и оснащены системами наблюдения, стрелковым вооружением, управляемыми (AGM-114) и неуправляемыми ракетами и системами самообороны. Вооружение, в зависимости от варианта использования вертолета, может быть установлено в кабине или на точках подвески.

Первые три AW-149 были собраны на предприятии Leonardo в Верджате (Италия) и переданы ВС Польши в конце 2023 года. Они будут применяться для поддержки операций ВС Польши в составе 25-й бригады воздушной кавалерии.

30 мая 2023 года Агентство вооружений подписало контракт стоимостью около 150 млн. долл. (633 млн. злотых) на поставку 800 противотанковых управляемых ракет AGM-114R2 "Хеллфайр-2" для оснащения вертолетов.

AW-149 – это многоцелевой военный вертолет, который может применяться в любое время суток. Максимальный взлетный вес машины – 8300 кг с возможностью увеличения до 8600 кг. Максимальная скорость вертолета составляет 313 км/ч, крейсерская – 287 км/ч. Экипаж состоит из 2 человек, но основные задачи может выполнять один пилот. Максимальная дальность полета – 958 км, максимальная продолжительность полета – 4 часа 55 мин. AW-149 может взять на борт 19 пассажиров.