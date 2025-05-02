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ТАСС

Румыния стала партнером SpaceX в разработке новых спутниковых технологий

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Американское космическое агентство NASA
Американское космическое агентство NASA.
Источник изображения: REUTERS/Joe Skipper

Премьер-министр страны Марчел Чолаку отметил, что румынское государство и американская компания разработают спутники, функционирующие на негеостационарных орбитах

БУХАРЕСТ, 30 апреля. /ТАСС/. Румыния и американская компания SpaceX заключили партнерство в сфере разработки новых спутниковых технологий. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

"Я рад, что мы являемся партнерами с ведущей американской компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, в разработке новых спутниковых технологий. Теперь это партнерство выходит на новый этап после благоприятных результатов испытаний, проведенных компанией в Румынии", - отметил премьер на заседании правительства, видео выступления размещено в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Чолаку также написал в Х, что его страна и американская компания будут разрабатывать новые спутники, функционирующие на негеостационарных орбитах. В свою очередь, президент SpaceX Гвинн Шотвелл в Х подчеркнула, что взаимодействие компании и Румынии поможет провести в стране "действительно высокоскоростной широкополосный интернет".

В октябре 2024 года Министерство национальной обороны Румынии совместно со SpaceX провели первое испытание спутников, функционирующих на негеостационарных орбитах.

  

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