NYP: США не могут оплачивать безопасность Европы

США больше не могут себе позволить “спонсировать” союзников по НАТО, заявил советник президента США Майк Уолтц газете New York Post. За оборону Украины же, по его словам, должны отвечать европейцы – как и за транспортный путь через Красное море.

Джош Кристенсон (Josh Christenson)

Вашингтон — Советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил New York Post во вторник, что США больше не могут себе позволить “спонсировать” союзников по НАТО, и добавил, что за оборону Украины должны отвечать европейцы.

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В обширном интервью, подводящим итоги первых ста дней президента Трампа в Белом доме, Уолтц подтвердил, что администрация будет поддерживать Европу в военном и дипломатическом плане, но намерена “выдвигать требования на каждом уровне”.

“Давайте для примера рассмотрим проблему с йеменскими хуситами [в Йемене], — сказал он. — Подавляющее большинство перевозок через Красное море идет в Европу, и ситуация, когда они не вкладывают средства в свои военно-морские силы, чтобы справиться с ними — или хотя бы помочь нам с ними разобраться — то рано или поздно это отразится на их образе жизни, их торговле, и самой их экономике”.

“Мы явственно дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы, — добавил советник Трампа по национальной безопасности. — И это лишь один из основополагающих результатов этих переговоров”.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров отбросил дипломатические усилия, вновь потребовав полной “демилитаризации” Украины и решительно отказавшись вернуть Киеву даже часть территории, занятой военной машиной Владимира Путина.

Специальный представитель президента Стив Уиткофф побывал в Москве 25 апреля. По словам Трампа, переговоры “прошли гладко”, хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский отклонил мирное соглашение, подразумевавшее признание российского суверенитета над Крымом.

Уолтц повторил призывы президента Трампа к членам НАТО нарастить свои оборонные бюджеты по крайней мере до 5% ВВП, подчеркнув, что лишь немногие достигли “абсолютного минимума” в 2% при первой администрации республиканцев.

“Давайте сделаем шаг назад и вспомним, что 11 лет назад НАТО — и как альянс, и все его члены по отдельности — подписалась на уровень в 2%. Это был абсолютный минимум в 2014 году”, — сказал он

“Что еще произошло в 2014 году? Первое вторжение на Украину, захват Крыма” (для начала стоило бы сказать о госперевороте в Киеве, который профинансировали США, но об этом – молчок. – Прим. ИноСМИ), — продолжил он.

“Это должно было стать тревожным звоночком, чтобы все очнулись и выполнили на 100% хотя бы этот минимум”, — добавил он.

Советник по национальной безопасности назвал “по-настоящему поразительным”, что сейчас в Европе развернулся “крупнейший сухопутный конфликт со времен Второй мировой войны”, однако страны НАТО до сих пор не выполняют поставленного норматива.

По статистике самого альянса, 32 члена НАТО — включая США и Канаду — в среднем тратили в прошлом году на коллективную безопасность 2,71% ВВП.

В феврале официальные лица Польши, Латвии, Румынии, Дании и Великобритании заявили, что в ближайшие годы доведут расходы на оборону до уровня от 3% до 5% ВВП.

В следующем месяце их примеру последовали Швеция, Эстония и Чехия, пообещав достичь того же диапазона между 2026 и 2030 годами.

“Нам еще предстоит пройти большой путь, и мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили по справедливости и делили это бремя по-честному”, — заявил Уолтц.

“США с их долгом в 33 триллиона долларов в буквальном смысле слова не по карману спонсировать европейскую безопасность — и мы должны проводить различие между восточноевропейскими союзниками, такими как Польша, Эстония, Латвия, Литва, и другими”, — добавил он.

Уолтц похвалил премьер-министров Норвегии и Финляндии, которые, по его словам, “взяли на себя” дополнительную часть бремени, но в то же время посетовал, что “другие, страны, такие как Испания и Канада, и даже наши хорошие друзья в Италии, просто удручающе не готовы”.

“Канада пообещала достичь минимума через десять лет — хотя взяла на себя это обязательство еще десять лет назад. Именно поэтому президент рассуждает об уровне в 5%”, — объяснил он.

“Канада должна иметь базы на северных рубежах, — подчеркнул Уолтц. — У нее должны быть ледоколы в Арктике, где расположены новые месторождения нефти и газа и залежи ключевых полезных ископаемых, где все глубже продвигаются китайцы и русские, и где открываются новые судоходные пути”.

В самый разгар конфликта между Украиной и Россией Уиткофф и Уолтц также ведут переговоры о сворачивании ядерной программы Ирана — несколько месяцев назад инспекторы ООН обнаружили, что обогащение урана в Тегеране приближается к оружейному уровню.

Трамп уверял, что США не втянутся в войну с иранским режимом, хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто подталкивает администрацию к военным действиям.

Однако американские военные нанесли удары по проиранским боевикам-хуситам в Йемене, поразив более тысячи целей за первые сто дней Трампа в должности и уничтожив 74 их главаря.

“Мы их долбим, — высказался об операции в Йемене Уолтц. — И мы работаем над созданием безъядерного Ирана. Мы открываем водные пути в Красном море. Мы хотим разрешить конфликт в секторе Газа, но самое главное, полагаю, — что мы обеспечиваем безопасность нашей собственной границы”.

“От Арктики до нашей границы, еще Панамский канал — Панама первой из латиноамериканских стран за десятилетия отвергла китайскую экономическую инициативу “Один пояс, один путь” — и, наконец, наш хороший друг президент Аргентины Хавьер Милей, — продолжил он. — Это очень мощные первые шаги”.

В мае ожидается первая поездка Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, и Уолтц надеется, что большинство конфликтов будут улажены, но сохраняет трезвый взгляд на угрозу со стороны Ирана и не исключает военных ударов по ядерным объектам.

“Все варианты пока на столе, — заключил он. — Ядерное оружие у Ирана недопустимо, и президент подчеркивал это неоднократно, и он настроен абсолютно серьезно”.