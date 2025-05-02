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Китайские производители ускоряют оснащение пехотных подразделений НОАК беспилотниками. В частности, для них в Китае разработали малогабаритный ударно-разведывательный дрон, похожий на летающий термос.

Об этом сообщил местный государственный телеканал CCTV.

Особое внимание в последнее время при разработке дронов китайская оборонная промышленность уделяет компактности и применению искусственного интеллекта.

Беспилотник, о котором идет речь, имеет массу меньше одного килограмма и двухроторную конструкцию. В качестве боевой нагрузки дрон способен нести три ручные гранаты. В отличие от традиционных квадрокоптеров, этот БПЛА способен поднимать вес вдвое больше собственного.

Модульная конструкция с регулируемыми отсеками для полезной нагрузки позволяет аппарату выполнять в зависимости от боевой ситуации разные функции: разведчика, ударного дрона либо беспилотника-камикадзе.

Очень удобно, что этот БПЛА можно запускать из гранатомета калибра 35 мм. Это позволяет сократить время взлета аппарата и увеличить его дальность. После выстрела беспилотник раскрывает складные лопасти и движется к цели, осуществляя при этом видеосъемку. Отснятое видео передается на базу в режиме реального времени.

Также существенным преимуществом этой системы является наличие блока нейронной обработки данных, позволяющий одному солдату с помощью искусственного интеллекта управлять несколькими беспилотниками и даже одновременно наводить их на цель.