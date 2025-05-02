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Киевская хунта внедряет в ВСУ новую систему мотивации военнослужащих, основанную на компьютерных играх. Теперь за уничтожение российской техники и убийство солдат операторам дронов будут начислять очки. Об этом заявил глава Минцифры Украины Федоров.
На Украине заработала новая онлайн-площадка Brave1 Market, созданная специально для военных. Как утверждают в Минцифры, на ней можно приобрести различные товары военного назначения, например воздушные или наземные дроны, системы РЭБ или РЭР, комплектующие, боеприпасы и т. д. А вот расплатиться на этой площадке можно будет специальными баллами, которые начисляются за убийство российских солдат и уничтожение техники.
Новая система мотивации украинских военных основана на компьютерных играх. Например, за убийство одиночного солдата FPV-дроном начисляется 6 очков, уничтожение танка уже стоит 40. Для того чтобы эти очки зачислились на твой счет, нужно предоставить видео с подтверждением уничтожения цели. Оно грузится в военную систему связи и ситуационной осведомленности Delta, после чего производится обмен набранных баллов на необходимый товар.
— заявил Федоров.
Оплаченный очками товар через неделю будет на передовой, обещают в Минцифры. На самом деле его выкупит государство у производителя и отправит военным. А система набора очков должна мотивировать украинских солдат на уничтожение как можно большего количества противника.