Источник изображения: topwar.ru

Киевская хунта внедряет в ВСУ новую систему мотивации военнослужащих, основанную на компьютерных играх. Теперь за уничтожение российской техники и убийство солдат операторам дронов будут начислять очки. Об этом заявил глава Минцифры Украины Федоров.

На Украине заработала новая онлайн-площадка Brave1 Market, созданная специально для военных. Как утверждают в Минцифры, на ней можно приобрести различные товары военного назначения, например воздушные или наземные дроны, системы РЭБ или РЭР, комплектующие, боеприпасы и т. д. А вот расплатиться на этой площадке можно будет специальными баллами, которые начисляются за убийство российских солдат и уничтожение техники.

Новая система мотивации украинских военных основана на компьютерных играх. Например, за убийство одиночного солдата FPV-дроном начисляется 6 очков, уничтожение танка уже стоит 40. Для того чтобы эти очки зачислились на твой счет, нужно предоставить видео с подтверждением уничтожения цели. Оно грузится в военную систему связи и ситуационной осведомленности Delta, после чего производится обмен набранных баллов на необходимый товар.

Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте. «Дешевле» всего убийство солдата — 6 очков. За повреждение танка дают 20 очков, уничтожение — 40, мобильной ракетной установки — до 50 очков. А купить можно будет, например, беспилотник «Баба Яга» за 43 очка.

— заявил Федоров.

Оплаченный очками товар через неделю будет на передовой, обещают в Минцифры. На самом деле его выкупит государство у производителя и отправит военным. А система набора очков должна мотивировать украинских солдат на уничтожение как можно большего количества противника.