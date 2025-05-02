Николай Патрушев выступил на заседании президиума Морской коллегии

ЦАМТО, 30 апреля. Нынешняя военно-политическая обстановка, характеризующаяся высокой напряженностью, требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности России на море.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Военно-политическая обстановка характеризуется высокой напряженностью. Наблюдается последовательное усиление военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях обострения политических и экономических противоречий в международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов", – констатировал Н.Патрушев, выступая на президиуме Морской коллегии.

В связи с этим требуется принятие соответствующих мер, продолжил он.

"Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере морской деятельности", – подчеркнул помощник президента России.

Задачи по защите национальных интересов России в Мировом океане военными методами возложены на Военно-морской флот, отметил Н.Патрушев.

"Сегодня идет активное оснащение флота современными образцами вооружения, военной и специальной техники", – добавил он.

Одной из ключевых сфер морской деятельности, обеспечивающей транспортную связанность территории РФ, а также большую часть внешнеторгового грузооборота России, является морской транспорт, отметил Н.Патрушев.

"Западными странами открыто декларируется намерение вытеснить российские компании из системы морских перевозок. В результате введенных санкций наша страна лишена доступа к международной системе страхования, лицензирования и регистрации судов. Установлен запрет на заходы и обслуживание российских судов в ряде портов недружественных государств", – сказал помощник главы государства.

По его словам, санкции вредят инвестициям в судостроение.

"Санкционные ограничения обостряют проблему окупаемости инвестиций, вложенных в строительство новых крупнотоннажных судов на российских верфях", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.