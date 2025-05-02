Швейцарская компания Anavia продемонстрировала ВС Бразилии БЛА вертолетного типа HT-100

ЦАМТО, 30 апреля. Швейцарская компания Anavia, являющаяся дочерним предприятием эмиратской EDGE Group, продемонстрировала БЛА вертолетного типа HT-100 вооруженным силам и полиции Бразилии.

Как сообщает Flightglobal.com, в ходе недавно проведенного на базе ВС Бразилии в Рестинга да Марамбая (недалеко от Рио-де-Жанейро) мероприятия разработчик продемонстрировал возможности сбора информации, наблюдения и разведки с использованием HT-100.

По информации ВС Объединенных Арабских Эмиратов, демонстрация включала 15-минутную предварительную подготовку БЛА к вылету, выполнение различных маневров в воздухе, включая висение, полет на малой скорости и малой высоте, восьмерки и кружение в пределах и за пределами прямой видимости.

HT-100 позиционируется его разработчиком как "быстро развертываемая альтернатива пилотируемым вертолетам" для проведения разведывательных операций.

Как заявил генеральный директор латиноамериканского офиса EDGE Тьаго Силва, HT-100 может стать эффективным решением для силовых структур и вооруженных сил в Латинской Америке, адаптированным под условия региона.

HT-100 представляет собой БЛА вертолетного типа с двумя перекрещивающимися несущими винтами. Максимальная взлетная масса БЛА – 120 кг, масса полезной нагрузки и топлива – до 60 кг, диаметр несущего винта – 3,75 м. Аппарат выполняет взлет и посадку в автономном режиме.

БЛА, оснащенный турбинным двигателем мощностью 20 л. с. (15 кВт), развивает максимальную скорость полета 120 км/ч. Практический потолок HT-100 – 4 тыс. м, максимальная продолжительность полета – 6 часов. Максимальная продолжительность полета с полезной нагрузкой 51 кг составляет 1 час, с полезной нагрузкой 43 кг – 2 часа, 28 кг – 4 часа, 14 кг – 6 часов.

Дальность действия в зоне прямой радиовидимости – до 200 км. Длина БЛА – 2,82 м, диаметр несущего винта – 3,75 м.

По информации Jane's Defence Weekly, в феврале 2025 года на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби EDGE представила морскую версию HT-100. Она отличается адаптированной для применения на море авионикой и другими системами управления, защищена от коррозии, а также оснащена складным хвостом. Со сложенным хвостом длина БЛА составляет 1,6 м.

EDGE владеет контрольным пакетом акций Anavia с 2023 года, а БЛА HT-100 и более крупные HT-750 уже заказаны вооруженными силами ОАЭ. Поставки должны начаться в конце этого года.