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Военное обозрение

«Чтобы сдерживать Россию»: Дания формирует полк на острове Борнхольм

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Источник изображения: topwar.ru

На днях была озвучена программа развития вооружённых сил Дании. Она подразумевает увеличение численности войск с 23 до 28 тыс. чел. до 2033 года и количества призывников до 6,5 тыс. чел.

Сегодня армия состоит из 2 бригад и 9 полков. В ходе перевооружения армии Копенгаген должен подготовить к экспедиционным боям тяжёлую 1-ю бригаду (6 тыс. солдат), а также быть готовым оказать поддержку союзникам несколькими пехотными батальонами лёгкой 2-й бригады. Оставшиеся войска предназначены для защиты территории Дании.

В рамках новых планов Минобороны важнейшее значение придаётся усилению военного присутствия на острове Борнхольм, который находится в Балтийском море между Швецией и Польшей и является одним из ключевых узлов контроля над этим регионом.

Как указывается в местном издании DR, на этом скалистом острове, где сейчас находятся около 200 солдат, будет сформирован новый отдельный полк численностью 500-900 чел.:

В этом есть некий сдерживающий фактор. Наличие передового поста может быть выгодно Дании.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее в этом же издании предвкушали «изгнание» России из региона в результате вступления в НАТО Финляндии и Швеции:

С военной точки зрения это огромный шаг вперёд для НАТО.

Как отмечалось в DR, под контролем РФ останутся лишь «небольшой» российский эксклав Калининград и территория вокруг Санкт-Петербурга.

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Дания
Польша
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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