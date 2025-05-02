Ирак приобретет истребители "Рафаль" F4?

ЦАМТО, 30 апреля. По неподтвержденной информации, Ирак отказался от сделки с Пакистаном по закупке 12 истребителей JF-17 Блок.3 "Тандер" и приобретет во Франции 12 самолетов "Рафаль" F4 с полным пакетом поддержки и вооружения на сумму около 3 млрд. долл.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на посты некоторых иракских блогеров, в ходе выставки International Defense Exhibition (IQDEX) Iraq 2025 (19-22 апреля 2025 года) представители Пакистана неофициально подтвердили, что сделка по JF-17 была аннулирована и это "расчистило" путь для покупки истребителей "Рафаль".

Напомним, что сообщения о ведущихся ВВС Ирака с компанией Pakistan Aeronautical Complex (РАС) переговорах по вопросу поставки 12 самолетов JF-17 ориентировочной стоимостью 664 млн. долл. появились в 2021 году, однако тогда сделка так и не была реализована.

Пакистанская газета The Nation, ссылаясь на достоверные источники в командовании ВВС Пакистана, в мае 2024 года сообщила, что Пакистан заключил с Ираком сделку на сумму 1,8 млрд. долл., включающую поставку 12 учебно-тренировочных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак" и 12 истребителей JF-17 "Тандер". Контракт последовал за соглашением о сотрудничестве в сфере обороны между Пакистаном и Ираком, подписанным по итогам состоявшихся в Исламабаде переговоров между главнокомандующим ВВС Пакистана маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром и его иракским коллегой.

ВВС Ирака получили первую партию самолетов "Супер Мушшак" в 2023 году. По итогам их эксплуатации было принято решение закупить вторую партию УТС. Предполагалось, что 12 дополнительных "Супер Мушшак" будут поставлены в Ирак первыми, а затем начнется поставка JF-17, окончательные детали по которым на тот момент еще обсуждались.

На мировом рынке пакистанская компания РАС с JF-17 конкурирует за экспортные заказы с индийским легким боевым самолетом LCA "Теджас". Заказов на экспортную поставку LCA пока не имеется, а ВВС Ирака стали уже четвертым зарубежным заказчиком JF-17 после Нигерии, Мьянмы и Азербайджана. Таким образом, к информации об отмене контракта Багдадом следует относиться с осторожностью, пока не появились официальные заявления на этот счет.

В то же время, следует отметить, что интерес Ирака к истребителям "Рафаль" возник еще в конце 2020 года, когда иракская высокопоставленная делегация посетила авиабазу Сен-Дизье-Робинсон во Франции, после чего состоялась встреча с министром вооруженных сил Франции. Ухудшение состояния иракского парка F-16IQ в результате напряженных отношений с США и отказа американских подрядчиков продолжить техническое обслуживание, заставило Багдад изучить альтернативных поставщиков. В начале 2021 года министр обороны Ирака публично подтвердил переговоры по истребителям "Рафаль", упомянув, что платежи могут быть организованы посредством сделок "нефть в обмен на оборудование". В течение 2021 и 2022 годов заявленной целью Ирака оставалось приобретение до 14 истребителей "Рафаль" для восстановления оперативного потенциала ВВС, которые испытывали серьезные ограничения в эксплуатации парка F-16.

Французская газета La Tribune 18 октября 2024 года сообщала о сохраняющемся интересе Ирака к "Рафаль" по сделке, оценивающийся в 3,2 млрд. долл., и якобы Багдад уже внес предоплату в размере 240 млн. долл., а остальная часть платежа структурирована в счет поставок нефти во Францию.