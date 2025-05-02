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Военное обозрение

«Слишком тяжёлый»: Армия США не может найти применение «лёгкому танку» M10 «Booker», задуманному как авиадесантируемый

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Источник изображения: topwar.ru

Разработанный специально для армии США легкий танк M10 «Booker», обозначаемый как «мобильная защищенная платформа с огневой мощью» (MPF), оказался не нужен. Как пишет Defense One, американские военные не знают, как его использовать.

Армия США «неожиданно» обнаружила, что разработанный для нее легкий танк оказался совсем не легким, а скорее средним. Изначально создаваемый в рамках программы Mobile Protected Firepower (MPF) в качестве авиадесантируемого танка на замену М551 Sheridan, M10 «Booker» превратился в малопонятную «машину поддержки» массой в 42 тонны. Нужно ли говорить, что десантировать с самолета его с такой массой невозможно, поскольку он слишком тяжелый, а 82-я воздушно-десантная дивизия, которая и заказывала разработку, осталась без легкого танка.

М10 слишком тяжел для стандартной инфраструктуры пехотных гарнизонов, в частности, в Форт-Кэмпбелл его не держат 8 из 11 мостов.

- пишет издание.

Всего армия США планировала приобрести 504 легких танка М10, в 2021 году с компанией General Dynamics был заключен контракт на производство и поставку начальной партии в 144 машины с опционом на дальнейшие поставки. Первые 42 танка должны были быть поставлены к 1 июля 2025 года, но передача машин армии США так и не началась. На сегодняшний день эксплуатируются несколько модернизированных машин из опытной партии.

Танк вооружен 105-мм пушкой M35, 7,62-мм спаренным пулеметом и 12,7-мм M2 для командира. Машина оснащена прицелом, которым оборудуются ОБТ Abrams, а также модульной броней.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
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