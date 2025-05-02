NASA успешно протестировало систему лазерной связи между самолётами и с наземными службами

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Американское космическое агентство NASA протестировало бортовую испытательную систему лазерной связи (ALCT), испытав ее функционирование между самолетами и с наземными службами. В общей сложности было проведено около 50 часов испытаний.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Данная платформа обладает повышенной скоростью передачи данных в условиях прямой видимости. Она разрабатывалась в дополнение к существующим авиационным системам радиочастотной связи.

Помимо высокой скорости, данная инновационная система обладает и рядом других преимуществ. В их числе устойчивость к помехам, безопасность, а также низкая вероятность обнаружения и перехвата.

Надежность системы была тщательно проверена в ходе трех летных кампаний на различных воздушных платформах, включая турбовинтовые самолеты DHC-6 Twin Otter и PC-12. При этом были задействованы наземные станции, которые располагались в ангаре Исследовательского центра НАСА имени Гленна.

Летные испытания были длительными и продолжались с 2019 по 2025 год. При этом исследователи успешно продемонстрировали способность системы поддерживать высокоскоростную передачу данных на значительные расстояния в конфигурациях «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Осенью прошлого года пресс-служба НАСА сообщала, что в ходе испытания лазерной связи удалось достичь скорости передачи данных 200 гигабит в секунду. Это означает, что для передачи пяти терабайт информации достаточно соединения длительностью три минуты.