Войти
Военное обозрение

NASA успешно протестировало систему лазерной связи между самолётами и с наземными службами

331
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американское космическое агентство NASA протестировало бортовую испытательную систему лазерной связи (ALCT), испытав ее функционирование между самолетами и с наземными службами. В общей сложности было проведено около 50 часов испытаний.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Данная платформа обладает повышенной скоростью передачи данных в условиях прямой видимости. Она разрабатывалась в дополнение к существующим авиационным системам радиочастотной связи.

Помимо высокой скорости, данная инновационная система обладает и рядом других преимуществ. В их числе устойчивость к помехам, безопасность, а также низкая вероятность обнаружения и перехвата.

Надежность системы была тщательно проверена в ходе трех летных кампаний на различных воздушных платформах, включая турбовинтовые самолеты DHC-6 Twin Otter и PC-12. При этом были задействованы наземные станции, которые располагались в ангаре Исследовательского центра НАСА имени Гленна.

Летные испытания были длительными и продолжались с 2019 по 2025 год. При этом исследователи успешно продемонстрировали способность системы поддерживать высокоскоростную передачу данных на значительные расстояния в конфигурациях «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Осенью прошлого года пресс-служба НАСА сообщала, что в ходе испытания лазерной связи удалось достичь скорости передачи данных 200 гигабит в секунду. Это означает, что для передачи пяти терабайт информации достаточно соединения длительностью три минуты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 15:23
  • 1
Военные КНДР испытали вооружение новейшего эсминца
  • 02.05 15:14
  • 1
5-6 ГГц — максимум для современных CPU AMD и Intel, но будущее за фотонными компьютерами: ученые создали вычислитель с частотой 240 ГГц
  • 02.05 14:45
  • 8730
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.05 13:14
  • 25
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 02:01
  • 1
Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна
  • 01.05 20:38
  • 3
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 01.05 03:11
  • 1
Николай Патрушев: контуры победы в СВО уже хорошо просматриваются - Интервью ТАСС
  • 30.04 21:02
  • 0
Немного о НАПЛ России (название "ДЭПЛ" считается устаревшим)
  • 30.04 19:06
  • 0
Немного о МПЛА России
  • 30.04 14:57
  • 14
Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)
  • 30.04 06:44
  • 0
Некоторые пояснения касательно текста "Эти три впечатляющие лодки составляют костяк подводного флота России (The National Interest, США)"
  • 30.04 05:48
  • 0
Ответ на "Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области"
  • 30.04 03:20
  • 1
В США обеспокоились продажей данных о мозге
  • 30.04 03:13
  • 1
Подписан контракт на закупку 26 истребителей Rafale для ВМС Индии
  • 30.04 02:57
  • 1
Как Украина может разрушить западный альянс (Financial Times, Великобритания)