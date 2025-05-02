Патрушев заявил об усилении военно-морской активности НАТО

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - НАТО усиливает военную активность в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширяются действия по морской блокаде России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Военно-политическая обстановка характеризуется высокой напряженностью. Наблюдается последовательное усиление военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Патрушев на заседании президиума Морской коллегии России в среду.

"В условиях обострения политических и экономических противоречий в международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов", - сообщил он.

Патрушев заявил, что сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере морской деятельности.

"Задачи по защите национальных интересов России в Мировом океане военными методами возложены на Военно-морской флот. Сегодня идёт активное оснащение флота современными образцами вооружения, военной и специальной техники", - сказал он.

Патрушев также отметил, что западные страны заявляют о намерении вытеснить российские компании из системы морских перевозок.