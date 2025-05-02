Сравнительная оценка военно-экономического потенциала Индии и Пакистана

ЦАМТО, 30 апреля. В связи резким ростом напряженности отношений между Индией и Пакистаном, грозящей перерасти в масштабный конфликт, ЦАМТО публикует статистические сравнительные данные по военно-экономическому потенциалу двух стран.

Военные расходы Индии в 2023 году составили 54 млрд. долл. (1,51% от ВВП).

На протяжении всего рассматриваемого 8-летнего периода (2016-2023 гг.) в абсолютных величинах военные расходы Индии стабильно возрастали. Рекордным по военным расходам стал 2023 год (54 млрд. долл.).

Для сравнения: военные расходы Индии составили 37,920 млрд. долл. в 2016 году, 42,845 млрд. долл. в 2017 году, 43,210 млрд. долл. в 2018 году, 44,912 млрд. долл. в 2019 году, 45,905 млрд. долл. в 2020 году, 49,590 млрд. долл. в 2021 году, 49,257 млрд. долл. в 2022 году и 54,000 млрд. долл. в 2023 году.

В целом за период 2016-2023 гг. военные расходы Индии составили 367, 639 млрд. долл. (1,59% ВВП).

В процентах от ВВП расходы на оборону Индии составили 1,65% в 2016 году, 1,62% в 2017 году, 1,60% в 2018 году, 1,58% в 2019 году, 1,72% в 2020 году, 1,57% в 2021 году, 1,47% в 2022 году и 1,51% в 2023 году.

Военные расходы Пакистана в 2023 году составили 6,270 млрд. долл. (1,85% от ВВП).

На протяжении рассматриваемого 8-летнего периода (2016-2023 гг.) в абсолютных величинах военные расходы Пакистана имели знакопеременный характер. Рекордным по военным расходам стал 2018 год (9,5 млрд. долл., 2,67% от ВВП).

Для сравнения: военные расходы Пакистана составили 8,110 млрд. долл. в 2016 году, 8,755 млрд. долл. в 2017 году, 9,5 млрд. долл. в 2018 году, 7,740 млрд. долл. в 2019 году, 8,265 млрд. долл. в 2020 году, 9,085 млрд. долл. в 2021 году, 7,280 млрд. долл. в 2022 году и 6,270 млрд. долл. в 2023 году.

В последние два года имело место резкое снижение военных расходов Пакистана. Минимальный показатель за рассматриваемый период был зафиксирован в 2023 году (6,270 млрд. долл., 1,85% от ВВП).

В целом за период 2016-2023 гг. военные расходы Пакистана составили 65,005 млрд. долл. (2,43% ВВП).

В процентах от ВВП расходы на оборону Пакистана составили 2,59% в 2016 году, 2,58% в 2017 году, 2,67% в 2018 году, 2,41% в 2019 году, 2,74% в 2020 году, 2,61% в 2021 году, 1,94% в 2022 году и 1,85% в 2023 году (минимальный показатель за рассматриваемый период).

По военным расходам за период 2016-2023 гг. Индия превосходит Пакистан в 5,65 раза, имея при этом меньший показатель военных расходов в процентах от ВВП – 1,59% против 2,43% у Пакистана.

Основные макроэкономические показатели Индии

В рассматриваемый период ВВП Индии стабиль рос. Минимальный показатель имел место в 2016 году (2294,8 млрд. долл.), максимальный – в 2023 году (3572,1 млрд. долл.). Экономика Индии с потерями пережила пандемию COVID-19 – в 2020 году ВВП страны составил 2674,9 млрд. долл. против 2835,6 млрд. долл. годом ранее, после чего начался существенный рост ВВП.

Для сравнения: в 2016 году ВВП Индии составил 2294,8 млрд. долл., в 2017 году – 2651,5 млрд. долл., в 2018 году – 2702,9 млрд. долл., в 2019 году – 2835,6 млрд. долл., в 2020 году – 2674,9 млрд. долл., в 2021 году – 3167,3 млрд. долл., в 2022 году – 3353,5 млрд. долл. и в 2023 году – 3572,1 млрд. долл.

За период 2016-2023 гг. ВВП на душу населения возрос с 1714 долл. в 2016 году до 2500 долл. в 2023 году. Пандемия COVID-19 на этот показатель оказала ограниченное влияние – 1916 долл. в 2020 году против 2050 долл. годом ранее, а уже в 2021 году этот показатель возрос до 2250 долл. В 2023 году ВВП на душу населения достиг максимального значения за рассматриваемый период и составил 2500 долл.

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 7735 млрд. долл. в 2016 году до 13342,5 млрд. долл. в 2023 году. На этот показатель пандемия COVID-19 оказала очень ограниченное влияние: в 2020 году ВВП по паритету покупательной способности составил 9087,5 млрд. долл. против 9519,0 млрд. долл. годом ранее, после чего имел место очень резкий рост этого показателя.

За рассматриваемый период численность населения Индии возросла с 1338,6 млн. человек в 2023 году до 1428,6 млн. человек в 2023 году. Значительный и устойчивый прирост населения имел место по каждому году в рассматриваемый период. В целом прирост населения за 8 лет составил почти 90 млн. человек.

Основные макроэкономические показатели Пакистана

В рассматриваемый период ВВП Пакистана имел знакопеременный характер. Минимальный показатель имел место в 2020 году (300,4 млрд. долл.), максимальный – в 2022 году (374,7 млрд. долл.). Экономика Пакистана с потерями пережила пандемию COVID-19 – в 2020 году ВВП страны составил 300,4 млрд. долл. против 321,1 млрд. долл. годом ранее, после чего начался существенный рост ВВП.

Для сравнения: в 2016 году ВВП Пакистана составил 313,6 млрд. долл., в 2017 году – 339,2 млрд. долл., в 2018 году – 356,2 млрд. долл., в 2019 году – 321,1 млрд. долл., в 2020 году – 300,4 млрд. долл., в 2021 году – 348,5 млрд. долл., в 2022 году – 374,7 млрд. долл. и в 2023 году – 338,2 млрд. долл. (очень резкий спад).

За период 2016-2023 гг. ВВП на душу населения снизился с 1567 долл. в 2016 году до 1461 долл. в 2023 году и в целом имел знакопеременный характер. Пандемия COVID-19 на этот показатель оказала очень сильное влияние – 1376 долл. в 2020 году против 1501 долл. годом ранее. Максимальный показатель по ВВП на душу населения Пакистан имел место в 2018 году (1698 долл.), минимальный – в 2020 году (1376 долл.).

Для сравнения: в 2016 году ВВП на душу населения Пакистана составил 1567 долл., 2017 году – 1653 долл., в 2018 году – 1698 долл., 2019 году – 1501 долл., в 2020 году – 1376 долл., в 2021 году – 1566 долл., в 2022 году – 1651 долл. и в 2023 году – 1461 долл. (очень резкий спад).

ВВП по паритету покупательной способности возрос с 1010,7 млрд. долл. в 2016 году до 1572,4 млрд. долл. в 2023 году. На этот показатель пандемия COVID-19 влияния не оказала: в 2020 году ВВП по паритету покупательной способности даже несколько возрос и составил 1208,8 млрд. долл. против 1204,4 млрд. долл. годом ранее.

Для сравнения: в 2016 году ВВП по паритету покупательной способности Пакистана составил 1010,7 млрд. долл., в 2017 году – 1058,5 млрд. долл., в 2018 году – 1148,7 млрд. долл., в 2019 году – 1204,4 млрд. долл., в 2020 году – 1208,8 млрд. долл., в 2021 году – 1337,2 млрд. долл., в 2022 году – 1519,7 млрд. долл. и в 2023 году – 1572,4 млрд. долл.

За рассматриваемый период численность населения Пакистана возросла с 200,19 млн. человек в 2023 году до 231,552 млн. человек в 2023 году. Значительный и устойчивый прирост населения имел место по каждому году в рассматриваемый период. В целом прирост населения за 8 лет составил 31,4 млн. человек.

По состоянию на последний год отчетного периода (2023 год) Индия превосходила Пакистан по ВВП в 10,6 раза, по ВВП на душу населения – в 1,7 раза, по паритету покупательной способности – в 8,5 раза, по численности населения – в 6,2 раза.