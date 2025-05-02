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Опытный астронавт НАСА оценил состояние МКС

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Доналд Рой Петтит. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters
Доналд Рой Петтит. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters.

Астронавт Петтит: МКС сможет работать после 2030 года

Международная космическая станция (МКС) сможет работать и после 2030 года, когда официально запланирован ее вывод из эксплуатации, заявил астронавт НАСА Дональд Петтит, недавно на корабле «Союз МС-26» вернувшийся на Землю. Об этом сообщает SpaceNews.

Комментируя оценку состояния станции, данную Петтитом, издание напоминает, что в общей сложности астронавт провел на околоземной орбите 590 дней, большая часть из которых пришлась на три посещения МКС (в 2002-2003, 2011-2012 и 2024-2025 годах). На следующий день после того, когда один из самых опытынх американских астронавтов вернулся из своего последнего полета, ему исполнилось 70 лет.

«Я твердо верю, что нам не нужно сбрасывать космическую станцию ​​в океан в 2030 году, если мы этого не хотим», — сказал астронавт, сравнив МКС с американским бомбардировщиком B-52, введенным в эксплуатацию более 60 лет назад и до сих пор активно использующимся Пентагоном.

Петтит высказал мнение, что существует возможность поддерживать работу станции «столько, сколько захотим», и он бы не отказался от еще одного или двух полетов на нее. «Нет предела тому, что мы могли бы сделать с космической станцией, за исключением нашего желания продолжать ее реконструкцию и наличия необходимого для этого финансирования», — заметил астронавт.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что корабль «Союз МС-26», на борту которого находились россияне Иван Вагнер и Алексей Овчинин и американец Дональд Петтит, вернулся на Землю.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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