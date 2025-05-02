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Военное обозрение

Южная Корея разработает новую подводную лодку для ВМС Перу

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Источник изображения: topwar.ru

Острая конкурентная борьба на западном рынке вооружений является одним из основных факторов, способствующих возвышению южнокорейского ВПК.

В феврале Гийом Рошар, один из руководителей французского судостроительного концерна Naval Group, дал интервью американскому изданию Defense News, в котором раскритиковал компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), заявив, что немецкий судостроитель является «чемпионом в искусстве создания новых конкурентов», особенно в сегменте подводных лодок.

Как указывается во французском издании Zone Militaire, о недобросовестном поведении TKMS свидетельствует выбор, сделанный перуанским флотом.

Так, в 1980-х годах судостроительная компания Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), дочерний филиал TKMS, согласилась на масштабную передачу промышленных ноу-хау и технологий, чтобы выиграть тендеры, которые были объявлены Сеулом для закупки субмарин, созданных на основе Type 209 (южнокорейская программа KSS-I) и Type 214 (программа KSS-II).

В результате южнокорейское кораблестроение теперь может разрабатывать и производить собственные подводные лодки...и не только для удовлетворения внутреннего спроса, но и для завоевания экспортных рынков. Именно это и произошло: компания Hyundai Heavy Industries (HHI) создаст новую подлодку для ВМС Перу

- говорится в издании.

Речь идёт о подписании на прошлой неделе меморандума о взаимопонимании между HHI и перуанской государственной верфью SIMA, который предусматривает совместную разработку новой субмарины на базе модели HDS-1500.

Источник изображения: topwar.ru

Основная цель – создать подводные лодки по индивидуальному заказу на основе передовых технологий HHI и потребностей морской обороны Перу для обновления стареющего флота страны. Мы расширяем своё сотрудничество, переходя с надводных кораблей на субмарины

- отметили в компании.

В прошлом году Лима выбрала HHI в качестве «стратегического партнёра» верфи SIMA, одной из крупнейших в Латинской Америке, для поставки ВМС Перу фрегата на базе модели HDF-3200, патрульного судна HDP-2200 и двух десантных кораблей водоизмещением 1500 тонн. Всё это обойдётся в $463 млн. И это только начало, поскольку идут переговоры о последующем заказе ещё как минимум на 11 кораблей.

Концептуальный проект HDS-1500, который может стать базой для перуанских субмарин, имеет водоизмещение 1500 тонн в подводном положении, длину 65 м и диаметр 6,5 м. Оснащённая двигательной установкой на основе литий-ионных аккумуляторов, оптоэлектронной мачтой и «продвинутыми» датчиками, она будет управляться сокращённым экипажем из 25 подводников. Субмарина сможет нести торпеды Tiger Shark, управляемые по оптоволокну.

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Страны
Перу
США
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
ThyssenKrupp
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