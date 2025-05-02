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Интерфакс-АВН

США поставят Польше ракеты "воздух-воздух" дальностью 180 км

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Ракета AIM-120 AMRAAM
Ракета AIM-120 AMRAAM.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Oliver Brandt

Минск. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственный департамент США одобрил продажу Польше 400 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120D на сумму до $1,33 млрд, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Стратегическое сотрудничество Польши и США приносит плоды - новейшие ракеты класса "воздух-воздух" будут поставлены нашим ВВС. Государственный департамент США только что одобрил закупку Польшей 400 новейших ракет AIM-120D3. Их дальность достигает 180 километров", - говорится в сообщении.

"Это еще один шаг в большой модернизации польских вооруженных сил", - добавил Косиняк-Камыш.

Поставку ракет также подтвердило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона (DSCA).

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AMRAAM
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