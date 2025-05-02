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ЦАМТО

Заложен киль второго фрегата класса F110 для ВМС Испании

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Источник изображения: Фото: navantia.es

ЦАМТО, 30 апреля. На верфи компании Navantia в Ферроле состоялась церемония, посвященная началу строительства третьего и закладке киля второго из пяти заказанных для ВМС Испании фрегатов класса F110.

В мероприятии, состоявшемся 25 апреля, приняла участие министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Первоначально в цеху предприятия была разрезана первая сталь для строительства фрегата F113, который получит наименование "Менендес де Авилес". Строительство корабля началось на три месяца раньше запланированного срока. Затем на стапеле состоялась церемония закладки киля фрегата F112 "Руджеро ди Лауриа". Спуск этого корабля на воду запланирован на 2026 год.

Готовность головного фрегата серии, F111 "Рамон Бонифаз", который также строится на предприятии Navantia в Ферроле, на текущий момент составляет 85%. Ведется подготовка к его спуску на воду в ближайшие месяцы.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Испании в апреле 2019 года заключило с компанией Navantia контракт на строительство пяти фрегатов класса F110. Стоимость программы составляет 4,325 млрд. евро.

Новые фрегаты заменят состоящие на вооружении ВМС Испании фрегаты класса "Санта Мария". Они будут представлять собой многоцелевые корабли, предназначенные для участия в вооруженных конфликтах высокой интенсивности. Фрегаты будут использоваться для противолодочной и противокорабельной борьбы, противовоздушной обороны, проецирования военной силы. В мирное время корабли также предполагается использовать для оказания гуманитарной помощи и обеспечения безопасности на море.

Резка стали для строительства головного фрегата серии, F111 "Рамон Бонифаз", началась на предприятии Navantia в Ферроле 6 апреля 2022 года. Церемония закладка киля состоялась 9 августа 2023 года. Он будет спущен на воду в 2025 году, а его передача ВМС Испании запланирована на 2028 год. Поставка остальных кораблей будет осуществляться с интервалом в 12 месяцев до 2032 года.

Резка стали для строительства F112 "Руджеро ди Лауриа" началась в декабре 2023 года.

Планируется, что фрегат класса F110 будет представлять собой боевой корабль длиной 145 м, шириной 18 м, водоизмещением 6100 т. Расчетная скорость – до 35 узлов. Корабль будет вооружен 76-мм артиллерийской установкой, ПКР "Гарпун", торпедными аппаратами, двумя 30-мм АУ, 16-контейнерной ВПУ и ЗРК ESSM (Evolved Sea Sparrow). Конструкция фрегата включает передовые технологические достижения, в т.ч. интегрированную мачту со средствами обнаружения различных типов, и новую, более эффективную и бесшумную гибридную силовую установку. Фрегаты будут оснащены системой боевого управления SCOMBA, разработанной Navantia Sistemas.

Фрегаты станут первыми боевыми кораблями испанского флота, оснащенными интегрированной системой кибербезопасности для защиты от растущих киберугроз.

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Страны
Испания
Компании
Navantia
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