Фрегаты Северного флота провели учения в Баренцевом море

В составе группы действовали фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Многоцелевые фрегаты проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" провели учения по боевой стрельбе в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Корабельная ударная группа Северного флота провела ряд учений с боевой стрельбой в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. В составе группы в море в течение нескольких дней действовали фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", - сообщили в пресс-службе.

Североморцы провели учение по связи, отработали элементы совместного маневрирования кораблей в составе корабельной ударной группы и провели несколько корабельных тренировок. Также было проведено учение по обороне корабельной ударной группы от беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров условного противника.

В пресс-службе отметили, что в ходе учений боевые расчеты ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра отработали нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности. "Расчеты артиллерийских установок А-192 успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским мишенным позициям в Баренцевом море", - добавили в Северном флоте.

Там сообщили, что завершающим этапом выхода в море было совместное маневрирование корабельной ударной группы с экипажем ракетного крейсера "Маршал Устинов".

Многоцелевые фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" способны вести боевые действия с противником, находящимся на воде, под водой и в воздушном пространстве. Для этого на фрегатах имеются различные виды вооружения, которые способны выполнять поставленную задачу с большой эффективностью.