Военные КНДР испытали вооружение новейшего эсминца

КНДР испытала системы вооружения многоцелевого эсминца "Чвэ Рён", который на прошлой неделе спустили на воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, первые испытания систем вооружений эсминца прошли 28 и 29 апреля. В частности, был проведен испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также стрельба из 127-мм автоматической пушки.

Эсминец "Чвэ Рён", КНДР DPRK

Также проведено испытание противокорабельного тактического управляемого оружия, палубных автоматических арткомплексов, дымовых ловушек и постановщиков радиопомех.

По данным ЦТАК, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который подчеркнул необходимость "ускорения ядерного вооружения ВМС для защиты государства и морского суверенитета от существующих и потенциальных угроз".