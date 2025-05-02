Ростех завершает испытания новой стационарной системы РЭБ «Солярис НС», способной «прицельно» работать по БПЛА

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Специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали новый стационарный комплекс РЭБ для защиты от беспилотников. На данный момент опытный образец изделия находится на завершающем этапе испытаний. Об этом сообщает Ростех.

Новый интеллектуальный комплекс РЭБ с названием «Солярис НС» предназначен для охраны различных территорий от беспилотников. Представляет собой четырехметровую мачту, на которой размещены средства обнаружения БПЛА и передатчики помех. Комплекс можно размещать как на земле, так и на крышах зданий или различных вышках. При желании можно установить несколько таких мачт, объединив их в единую систему и тем самым обеспечив защиту по всему периметру.

Как пояснили в Ростехе, «Солярис НС» работает по принципу подавления каналов управления беспилотниками, система способна обнаружить и подавить широкий спектр всех типов БПЛА в сквозном диапазоне от 100 до 6000 МГц. При этом система работает по беспилотнику прицельно, не нарушая работы инфраструктур, использующих радиоэфир.

Уникальность разработки – в сочетании технологий обнаружения и прицельно-заградительного формирования помех. В состав изделия входят 9 независимых передатчиков помех, дублирующих друг друга. Когда в одном из них включается режим прицельной помехи, остальные начинают работать в режиме заградительной помехи, чтобы не дать беспилотнику «прыгать» по частотам и выйти из зоны его блокировки.

- говорится в сообщении.

Серийное производство системы РЭБ «Солярис НС» будет запущено после окончания испытаний, которые находятся на заключительной стадии.