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На вооружении Киева заметили неизвестную РСЗО

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Фото: Tyg728 / wikipedia
Фото: Tyg728 / wikipedia.

«РГ»: На вооружении Киева заметили похожую на китайскую Type 63 РСЗО

Вооруженные силы Украины начали использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) неизвестной модели, которые внешне похожи на разработанные в Китае установки Type 63. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Издание обратило внимание на фотографию установки. На снимке можно заметить три ряда направляющих и характерную рукоятку для наводки РСЗО, похожую на деталь Type 63.

Базовую версию Type 63 разработали в Китае в 1960-е годы. Модификации РСЗО выпускали в КНДР, Иране, Египте, Турции и Азербайджане. Type 63 находится на вооружении армий более десятка стран.

Буксируемая установка весом 614 килограммов несет 12 направляющих для стрельбы реактивными снарядами калибра 107 миллиметров. Дальность стрельбы базовым снарядом составляет 8500 метров.

В декабре 2024 года в зоне специальной военной операции заметили легкий грузовик УАЗ-3303, который российские бойцы вооружили ракетами. Мини-РСЗО получила блок Б-8М1, вмещающий 20 ракет семейства С-8 калибра 80 миллиметров.

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