Первые 100 дней Трампа продемонстрировали беспрецедентную слабость "сильного лидера" (Foreign Policy, США)

Президент Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил 21 апреля, что раскроет содержание своего плана мирного урегулирования на Украине через три дня.

FP: Трамп продемонстрировал беспрецедентную слабость за 100 дней президентства

Трамп продемонстрировал беспрецедентную слабость за 100 дней президентства, пишет Foreign Policy. Будь то нацбезопасность или экономика, он сделал многое для того, чтобы в одностороннем порядке отказаться от доминирующего влияния США в мире, отмечает автор статьи.

Майкл Хирш (Michael Hirsh)

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"Раньше ничего подобного не было", — любит повторять Дональд Трамп, говоря о своих радикальных планах по капитальному изменению правительства США и запугивании политических оппонентов внутри страны. Возможно, он прав. Но когда речь заходит о мировой арене, верно и другое: еще никто никогда не видел, чтобы потенциальный "сильный лидер" продемонстрировал столь беспрецедентную слабость — и всего за 100 дней.

Будь то нацбезопасность или экономика, Трамп в короткий срок сделал многое для того, чтобы в одностороннем порядке отказаться от доминирующего влияния США в мире, особенно в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Лучшее тому подтверждение — одновременное падение акций, облигаций и курса доллара (что случается крайне редко), указывающее на массовый отток инвестиций. Это полная противоположность тому, что обещал Трамп, а именно от нового "золотого века Америки" (как он заявил в инаугурационной речи), когда инвестиции потекут в страну рекой, а "государство вновь расцветет и заслужит уважение во всем мире".

Вместо этого — во многом из-за политики Трампа — в глазах инвесторов США постепенно превращаются из "тихой гавани" в непредсказуемое место с сомнительным верховенством закона. Как отметили в недавнем отчете аналитики J.P. Morgan, "резкий рост неопределенности в политике США подорвал доверие инвесторов к американским активам и даже вызвал дискуссии о роли доллара как основной мировой резервной валюты".

Даже некоторые из самых ярых сторонников Трампа в бизнесе — например, глава хедж-фонда CitadelКен Гриффин (KenGriffin) — предупреждают о непоправимом уроне для американского "бренда". Гриффин назвал торговую войну Трампа "абсурдной" и заявил, что "потребуется целая жизнь, чтобы исправить нанесенный ущерб".

Сокращая финансирование науки и образования, массово депортируя иммигрантов и запугивая ведущие университеты, заставляя их принять свою правоконсервативную версию "политкорректности", Трамп провоцирует беспрецедентную "утечку мозгов". Что уж говорить о риске подорвать саму промышленную базу, которую он якобы стремится восстановить.

США всегда побеждали противников — особенно СССР и нацистскую Германию — во многом благодаря привлечению лучших умов. Ну, а Трамп подорвал верховенство закона внутри страны, из-за чего талантливые иностранцы вряд ли захотят ехать туда, где любого могут арестовать или депортировать без суда и следствия, террористы получают массовые помилования, а уголовникам раздают высокие госдолжности (например, торговому советнику Питеру Наварро (Peter Navarro) или Чарльзу Кушнеру (Charles Kushner), которого предлагают на пост посла во Франции).

Все это происходит при молчаливом одобрении Республиканской партии, которую Трамп себе полностью подчинил, и бессвязных возражениях демократов, которые сами толком не понимают, за что борются. Суды неоднократно выступали против его политики, причем зачастую с весьма убедительными аргументами, но Трамп их просто игнорирует. Похоже, единственное, что имеет для президента значение, — это рынки, потенциально единственная надежда изменить курс.

Россия и Китай, основные геополитические конкуренты Америки, просто потирают руки от восторга, глядя на ее самоубийство как сверхдержавы. Говоря о России и ее конфликте с Украиной, который, по словам Трампа, он мог бы разрешить всего "за один день", президент проводит граничащую с унижением политику попустительства Владимиру Путину. Примечательно, что, заискивая перед последним (чьи экономические ресурсы втрое уступают американским), он вместе с тем демонстрирует пренебрежение к европейским союзникам — тем, что годами помогали США сдерживать Россию. Таким образом, американский президент сам рискует оказаться в ситуации, когда за столом переговоров у него не останется козырей, как он любит выражаться. Он неоднократно говорил это в адрес Владимира Зеленского.

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Сторонники Трампа называют его активное сближение с Путиным и попытки нормализации отношений с Россией проявлением грамотной реальной политики в духе Генри Киссинджера, которая может разрушить альянс Москвы с Пекином. Администрация Трампа укомплектована по большей части так называемыми "реалистами" и сторонниками сдержанной политики, выступающими за возврат к принципам великодержавного политического прагматизма. Именно они критикуют предшественника Трампа Джо Байдена за то, что он, делегировав Зеленскому формирование стратегической политики США в отношении России, закрыл себе путь к переговорам с Москвой.

В этом критическом замечании есть доля истины. Однако, безоговорочно признав претензии Путина на Крым и другие территории, не потребовав ничего от России взамен, Трамп демонстрирует несомненную слабость. Более того, он, по сути, легитимизирует присоединение территорий в будущем и добивает без того пошатнувшуюся послевоенную систему международно-правовых норм. Подобная логика может открыть дорогу не только китайской аннексии Тайваня, но и реализации собственных экспансионистских амбиций Трампа в отношении Гренландии.

В последние дни Трамп, похоже, осознал, что российский лидер может просто водить его за нос, и вынужден теперь буквально умолять Путина прекратить обстрелы украинских городов. "У Путина не было никаких причин обстреливать гражданские объекты, города и поселения в последние дни, — написал Трамп 26 апреля в посте на платформе TruthSocial. — Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать конфликт и просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому, через “банковские” или “вторичные санкции?”"

А что же Китай? Пекин открыто насмехается над политикой Трампа, которая свелась к пустым угрозам с последовавшими неразберихой и отступлением. Шок и ужас рынков после введения Трампом пошлин на китайские товары в размере 145% и его встреча с крупными американскими ритейлерами, предупредившими о пустых полках и взлетевших ценах, заставили президента резко сменить курс. Теперь он заявляет, что ведет с КНР переговоры о "значительном" снижении этих пошлин.

Однако Пекин ответил унизительным опровержением, заявив, что никаких подобных переговоров не ведется. Более того, Китай ужесточил свою позицию, запретив экспорт в США многих редкоземельных металлов. Возникла паника в ключевых отраслях промышленности, которые без этих материалов не могут поддерживать работу конвейеров, включая оборонные предприятия, которые без минералов не смогут производить дроны и электромобили.

Эксперт по международным отношениям из Дартмутского колледжа Уильям Вольфорт (William Wohlforth) назвал действия Трампа и его команды неуклюжей попыткой реализовать стратегию "выпотроши и забери". Речь о разрушении сложившегося после Второй мировой войны миропорядка под американским руководством с одновременным захватом большей "территориальной доли" по образцу политики президентов XIXвека, вроде кумира Трампа Уильяма Мак-Кинли (William McKinley). Проблема, по мнению Вольфорта, в том, что сторонники Трампа сами не ведают, что творят. "Преждевременные уступки России — да и весь этот подход, когда Россия получает только 'пряники', а Украина и европейцы — лишь 'кнуты' — представляют собой провальную переговорную стратегию, — написал Вольфорт в электронном письме. — И действительно создается впечатление, что в игре 'кто кого переупрямит' с китайскими пошлинами Трамп дрогнул".

И теперь Китай, у которого до сих пор было мало союзников, пользуется моментом, пытаясь позиционировать себя новым стабильным центром мировой системы. Как в конце марта председатель КНР Си Цзиньпин высокопоставленным заявил американским, японским и корейским бизнесменам, Китай является “идеальной, безопасной и многообещающей инвестиционной альтернативой”. А ведь до этого президенты США (включая Трампа во время первого срока) десятилетиями пытались давить на Китай, чтобы тот открылся и прекратил недобросовестные торговые практики.

До прихода Трампа к власти Китай и Россия находились в отчаянных поисках союзников. Москва могла рассчитывать лишь на безоговорочную поддержку небольшой Белоруссии, а в последнее время обзавелась партнерскими отношениями с двумя изолированными и находящимися под жесткими санкциями государствами в лице Ирана и Северной Кореи. Китай, в свою очередь, тоже мог похвастаться в основном лишь связями с КНДР, хоть и пытался привязать к себе более мелкие страны с помощью инициативы "Один пояс — один путь" и других долговых схем.

Москва и Пекин сформировали альянс и предприняли робкие попытки расширить формат БРИКС (изначально включавший Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) в противовес Западу. Однако желающих присоединиться оказалось мало: некоторые новые участники и кандидаты — Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет — сохраняют тесные связи с США в сфере безопасности, а Аргентина и вовсе отказалась от членства.

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До прихода Трампа США могли рассчитывать на поддержку более 50 союзников и стратегических партнеров по всему миру, включая большинство богатейших государств. Но теперь ключевые союзники, начиная с Германии и заканчивая Южной Кореей, начинают развивать собственную независимую от Вашингтона оборону. Это сильно бьет по американскому ВПК и создает риски ядерного распространения ввиду постоянных угроз Трампа о выводе войск из союзных стран и требований "имперской дани".

Американский президент постоянно жалуется, что союзники обдирают его страну как липку. Справедливости ради надо сказать, что он действительно добился от стран НАТО и Тайваня обязательств по наращиванию оборонных расходов. Однако в целом США выгодно сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: согласно отчету корпорации RANDот 2013 года, значительную часть затрат на американские базы покрывают страны размещения: Япония (75%), Кувейт (58%), Катар (61%) и Саудовская Аравия (65%).

Главная проблема в том, что именно такая политика обеспечивает США глобальное лидерство и экономическое доминирование. "Трамп мог бы рассмотреть этот порядок в привычных для себя терминах недвижимости: американская система представляет собой инвестицию, создававшуюся 70 лет и приносившую колоссальные доходы, — пояснял мне во время первого срока Трампа эксперт по послевоенному миропорядку Джон Айкенберри (JohnIkenberry) из Принстонского университета, когда президент только начинал хаотичные атаки на американскую международную систему. — Разрушить этот порядок — подорвать торговый режим, альянсы, институты, доверие — все равно что снести собственный прибыльный отель".

Трудно подыскать исторические прецеденты происходящего, констатирует Айкенберри. "Зачем США разрушать собственный гегемонистский порядок? Почему сильнейшее государство мира сознательно ослабляет себя, становясь беднее и уязвимее? — пишет он в готовящейся к публикации статье. — Мы знаем, что великие державы неизбежно переживают подъемы и упадки, а глобальные эпохи завершаются, уступая место новым. Но когда еще международный порядок разрушался руками своих создателей? История показывает, что великие державы обычно гибнут от чужих рук, а не кончают с собой".

Когда речь заходит о прежде неудержимой американской экономике, Трамп проводит доселе невиданную саморазрушительную политику. Комплекс этих мер подорвал экономическую мощь США в рекордно короткий срок — всего за 100 дней. Согласно апрельскому опросу CNBC, рецессии ожидают 69% гендиректоров крупных компаний. Негативная тенденция началась с отказа Трампа от программ помощи и оскорбительных выпадов в адрес союзников. Но в начале апреля ситуация резко ухудшилась, когда президент обнародовал путаную концепцию тарифов и торговой войны. Изначально казалось, что жесткая торговая политика в отношении некоторых стран могла бы вернуть в США часть производства, утраченного предыдущими администрациями в пользу Китая, Юго-Восточной Азии и других регионов, но в реальности все оказалось иначе.

Трамп ввел пошлины против 90 стран, не имея четкого плана, кроме как пополнить собственную казну. Вскоре выяснилось, что "тарифы", которые, по его словам, другие страны вводят против США, на самом деле их реальную политику не отражают, но представляют собой грубый расчет: объем экспорта товаров конкретной страны в США делился на дефицит их торгового баланса с ней. Похоже, в основе лежит меркантилистское представление Трампа о том, что торговля — это лишь перетягивание одеяла, а торговый дефицит страны аналогичен корпоративным убыткам.

Когда весь мир разом осознал, что самый могущественный человек на планете не понимает основ экономики, рынки обвалились. Трамп пошел на попятный, объявив 90-дневную паузу в действии большинства пошлин на время переговоров о новых торговых соглашениях. Однако такие сделки пока не предвидятся, а трейдеры утверждают, что заключить их за столь короткий срок практически невозможно.

Тем временем исход из США продолжается. Немаловажно, что доллар переживает серьезнейшее падение за 50 с лишним лет — с так называемого "никсоновского шока" начала 70-х. С момента инаугурации Трампа 20 января его стоимость упала почти на 9%. Как и пошлины, данный факт может спровоцировать инфляцию.

Как и сегодня, в свое время президент США Ричард Никсон поставил под удар глобальную репутацию страны, прекратив обмен долларовых резервов других государств на золото — основу послевоенной финансовой системы.

Ирония в том, что Трамп, судя по всему, стремится стать тем "богатырем", который восстановит мощь президента и уважение мира к США. Однако он вступил в должность с крайне завышенными представлениями о собственной способности запугивать других. Как он заявил TheAtlanticв интервью по случаю 100 дней правления: "Я управляю страной и миром". Но могущество США основано не только на военной и экономической гегемонии, но и на "мягкой силе". Трамп, похоже, так этого и не понял, равно как и не осознал, что его заявления о намерении "присоединить Гренландию и поглотить Канаду" лишь сплотили их население против него.

До вступления в должность Трамп, обсуждая политику Байдена и других предшественников, часто заявлял, что "мир над нами смеется". Тогда это не соответствовало действительности — по крайней мере, не в такой степени. А теперь соответствует. Хотя, возможно, мир скорее плачет, нежели смеется. Достаточно взглянуть на факты: ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) и его программ может в итоге привести к гибели невинных в Африке и развивающихся странах — и все это за счет влияния и престижа США.

Впрочем, оценка успехов президента по первым 100 дням всегда была сомнительной. Не исключено, что, натворив худшее, Трамп осозна́ет нанесенный ущерб и скорректирует курс. Согласно новым опросам, для вновь избранного президента его рейтинг одобрения максимально низок.

Многие историки считают первые 100 дней правления не более чем медийной условностью для эффектных заголовков. Президентский историк Ричард Нойштадт (Richard Neustadt) называл этот показатель "плохим ориентиром для современных президентов, планирующих первые три месяца у власти", подчеркнув, что такой стандарт был уникален для Франклина Рузвельта и его "Нового курса" из-за исключительности кризиса Великой депрессии. (Хотя изначально 100 дней относились к периоду между бегством Наполеона Бонапарта с Эльбы и его окончательным поражением, в июле 1933 года Рузвельт возродил концепцию, заявив о "напряженных событиях, связанных с запуском механизмов “Нового курса”".)

"В каком-то смысле первые 100 дней важны для понимания начального стиля руководства президента, — отмечала в 2021 году политолог Лара Браун (Lara Brown) из Университета Джорджа Вашингтона. — Но как мера реальных результатов, то есть будет ли человек успешен, этот подход крайне ограничен. Для большинства современных президентов первые 100 дней становятся завязкой истории, а не финалом".

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Что еще хуже, традиция оценивать первые 100 дней правления лишь транслирует миру хаос и нестабильность, ведь каждый новый президент стремится привлечь к себе как можно больше внимания. Особенно ярко это проявлялось в последние десятилетия после краха консенсуса холодной войны, когда каждый новый лидер принимался разрушать наследие предшественника. Апогеем стали взаимоотношения Трампа и Байдена. В первый же день президентства Байден подписал около 50 указов, отменив ключевые решения Трампа, включая выход из Парижского климатического соглашения, миграционную политику, строительство стены на границе с Мексикой и запрет на въезд граждан из мусульманских стран. "Я не создаю новые законы — я искореняю порочную практику", — заявил тогда Байден.

Но Трамп превзошел своего оппонента: начиная с января он издал более 100 указов (большинством отменив решения Байдена) и регулярно называет его "худшим президентом в истории США". При этом сам Трамп охотно эксплуатирует миф о "первых 100 днях", называя начало своего второго срока "самой продуктивной сотней дней в истории нации" — именно так он охарактеризовал этот период 8 апреля.

Это чистой воды фантазия. Трамп никогда в этом не признается, но в последние дни стали заметны первые признаки его отступления. Министр финансов Скотт Бессент поспешил заверить мир в том, что США открыты для переговоров по тарифам, хотя вводились они вроде как на "постоянной основе". После многодневных угроз проверить "теорию унитарной исполнительной власти" и лишить ФРС независимости (что вновь обрушило рынки) Трамп внезапно заявил, что никогда не планировал увольнять главу Федерального резерва Джерома Пауэлла (Jerome Powell).

Решающим стало совещание в Овальном кабинете 21 апреля с гендиректорами Walmart, Target и Home Depot, которые предупредили президента о неминуемом экономическом коллапсе.

Свернуть с этого пути еще не поздно.