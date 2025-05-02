Захарова: киевский режим в "прямом эфире" обещает теракты и срыв мирных усилий

В таких условиях невозможно говорить ни о каких "перемириях", прокомментировала заявления Зеленского официальный представитель МИД

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывание Владимира Зеленского о выборе "болевых точек" для побуждения Москвы к проведению дипломатии сравнила действия киевского режима с планированием теракта в "прямом эфире".

Дипломат, комментируя высказывания Зеленского, обратила внимание на схожесть действий киевского режима с террористами. "О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и качатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы", - написала Захарова в своем телеграм-канале.