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ТАСС

Десантники наносят удары в тыл ВСУ в Часовом Яре ударным БПЛА "Молния-2"

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Молния-2
Молния-2.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Званцев

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ наносят удары в тыл противника в Часовом Яре беспилотниками "Молния-2". Об этом рассказали в Минобороны России.

"Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения точными ударами уничтожают пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Получив задачу на применение комплекса, Ивановские десантники собрали беспилотник и скрытно осуществили его взлет с заранее подготовленной позиции. Определив цель, оператор навел на нее беспилотник", - сказали в военном ведомстве.

Применение данного БПЛА вместе с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений Ивановского соединения ВДВ на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, операторы ударных БПЛА "Молния" группировки войск "Восток" уничтожили опорный пункт и противотанковое орудие МТ-12 ВСУ в районе населенного пункта Малиновка на запорожском направлении. Опорный пункт и орудие украинских националистов, прикрывавшее подступы к позициям ВСУ, были обнаружены в ходе воздушной разведки. Военнослужащие оперативно нанесли точные удары беспилотниками, оснащенными осколочно-фугасными боеприпасами, по выявленным целям, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника.

Ударный беспилотник "Молния" обладает повышенной дальностью полета и грузоподъемностью благодаря улучшенной аккумуляторной батарее. Она позволяет наносить удары на расстоянии до 30 километров. Также беспилотник оснащен высокотехнологичным программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое позволяет успешно преодолевать любые радиопомехи. 

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