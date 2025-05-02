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Вестник Мордовии

Трехтонная гусеничная бронемалютка с 57-мм пушкой способна убивать танки

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

До появления на вооружении советских воздушно-десантных войск 15-тонной самоходной артиллерийской установки АСУ - 85 части ВДВ были вооружены уникальной боевой машиной - АСУ-57. Ее разработали в конце 40-х годов.

Двигатель располагался впереди, в качестве вооружения применили 57-мм пушку с боекомплектом в 30 снарядов. По своим возможностям она могла поражать в бортовые проекции находившиеся в 50-70-е годы на вооружении средние и тяжелые танки, а также различные бронеавтомобили, бронетранспортеры и другую технику.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

На борту имелся 7,62-мм пулемет СГМ. Броня- противопульная.

Карбюраторный двигатель мощностью - 56 л.с. позволял развивать максимальную скорость по шоссе в 45 км/ч. Запас хода по топливу - 250 км. Машина преодолевала траншеи шириной до 1,4 метра, вертикальное препятствие - 0,5 м. Глубина преодолеваемых бродов достигала 0,7 метра.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Боевая масса - 3,35 т. В экипаж входили три человека.

АСУ-57 стала одной из самых первых серийных десантируемых САУ, ее ближайший аналог - германская Wiesel появилась лишь в конце 80-х.

На ее базе выпускалась командно-штабная машина АСУ-57КШМ, вооруженная пулеметом СГМБ.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Самоходки и КШМ использовались во время ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году, а также применялись кубинцами в ходе боев с сомалийскими агрессорами в Эфиопии в 1977 году.

Фото сделано в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург, 28 апреля 2024 года.

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