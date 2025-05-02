МИД: Киев делает ставку на войну, не поддерживая предложений России о перемирии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Киевский режим делает ставку на войну, отказываясь поддержать предложения России о перемирии. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Ни одна попытка объявить перемирие не была на деле поддержана киевским режимом, который продолжал нарушать перемирие. И это говорит о том, что [киевский] режим делает ставку на войну, - сказал высокопоставленный дипломат. - Тем более что не снят и законодательный самозапрет киевского режима на переговоры с Россией".

Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Как сообщил Кремль, "на этот период останавливаются все боевые действия".

В прошлый раз Путин объявлял перемирие накануне Пасхи. Оно действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Как сообщали в Минобороны России, было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима перемирия со стороны ВСУ.