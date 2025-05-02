Активные происки: как отреагирует Россия на учение НАТО по захвату Калининградской области

ВС РФ готовы к военным вызовам со стороны Североатлантического альянса, отмечают эксперты

Блок НАТО проводит на Балтике масштабные учения Griffin Lightning 25, которые завершатся 15 июня. На них, по словам помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, отрабатываются сценарии захвата Калининградской области и блокирования судоходства в Балтийском море. Маневры проходят на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и прилегающей к ним акватории. По мнению экспертов, у России есть все необходимые средства, чтобы ответить на такие угрозы.

Учения НАТО по захвату Калининградской области

Альянс второй год подряд проводит такие маневры вблизи российских границ. На них военнослужащие НАТО отрабатывают наступление на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захват Калининградской области, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море, превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания. Об этом рассказал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

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В своем интервью ТАСС он также обратил внимание на то, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер угрожает России «сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия». «Ему вторят [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [генсек НАТО] Марк Рютте, другие функционеры», — отметил Патрушев.

Griffin Lightning 25 проходят на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и в акватории Балтийского моря. Начались учения 1 апреля и продлятся до 15 июня. В них участвуют подразделения оперативного управления НАТО, они отрабатывают «операции против равносильного противника», сообщили на сайте Североатлантического альянса. Тогда же начались учения морских сил под командованием и контролем НАТО Neptune Strike 25 в Атлантическом океане.

На Балтике НАТО может отрабатывать следующий сценарий: нанесение ракетного удара по Калининградской области с последующей высадкой десанта и переходом государственной границы России со стороны Польши и Литвы, предположил экс-первый замкомандующего Балтийским флотом, вице-адмирал Александр Бражник.

Фото: Global Look Press/Cpl. Brendan Mullin Источник изображения: iz.ru

— Угрозы со стороны России нет, но им необходимо, чтобы их население верило в обратное. Делается это для удержания себя у власти, так как когда население в страхе, им проще управлять, — сказал он «Известиям». — НАТО, как и Украина, начинает нарушать международные соглашения. В частности, президент России не раз указывал на то, что НАТО игнорирует собственное обещание не расширяться на Восток, данное в 1990-е. На данный момент состоялось пять волн расширения.

По его словам, к 2022 году наша армия уже была готова к отражению внешних угроз. А опыт, полученный в ходе специальной военной операции, помог заполнить имеющиеся пробелы — модернизировать вооружение и улучшить подготовку личного состава.

Чем Россия может ответить странам НАТО на Балтике

НАТО могут отрабатывать какие угодно действия, в частности блокаду Балтийского моря, но есть международные правила плавания судов в открытом море, которые они должны соблюдать.

— Никто не имеет права производить захваты судов, — объяснил «Известиям» экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев. — Это чревато тем, что в ответ последуют адекватные действия, релевантные тем, которые будут приняты к нам. Считаю, что у России есть для этого всё. Мы можем ответить или дипломатическим путем, или любым другим вплоть до военного. Здесь мы уже задействуем силы Балтийского флота, а также помощь союзного государства, которое находится рядом и в зоне досягаемости.

Фото: ТАСС/П/с Балтийского флота РФ Источник изображения: iz.ru

Так, недавно президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон, позволяющие военным применять силу к судам, которые могут повредить кабели или иные объекты подводной инфраструктуры. Об этом 14 апреля сообщила телерадиокомпания ERR. Уточняется, что изменения вносятся в закон об организации Вооруженных сил Эстонии, а также в законодательство об экономической зоне республики.

Отражать подобные угрозы будут силы и войска Балтийского флота, а также Ленинградского военного округа, уточнил военный эксперт Дмитрий Корнев.

— На вооружении у них есть, например, российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». С помощью него можно наносить удары не только по наземным объектам, но и по группировкам и одиночным кораблям. У нас также есть ракетные войска береговой обороны с комплексами «Бал» и «Бастион». Если перехватить ракеты первого еще можно, там используется дозвуковая ракета Х-35, то со вторым будут проблемы. Он вооружен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», которые крайне сложно уничтожить современным системам ПВО. И на дальности до 300 км эти боевые системы могут применяться по кораблям абсолютно любого класса, — сказал он «Известиям».

Эксперт также отметил, что военно-морской флот на Балтике располагает корветами проекта 20380 с ракетами X-35 и одними из самых малошумных подводных лодок проекта 636, которые могут применять крылатые ракеты «Калибр».

Корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

— Носителями «Калибров» также являются малые ракетные корабли, которые могут наносить ракетные удары, не выходя из базы. Такие тренировки Балтийский флот проводит регулярно, — подчеркнул Дмитрий Корнев. — Наша морская и фронтовая авиация располагает не только бомбами, но и управляемыми ракетами. Они могут применяться как по наземным объектам, так и по кораблям. Поэтому Россия сможет нанести удары по любым базам и объектам, которые будут задействованы в операциях по блокированию нашего судоходства на Балтике. Мы также сможем защитить себя и свои соединения кораблей от угроз с воздуха с помощью зенитно-ракетных систем С-400 и истребительной авиации, которые базируются в Калининградской и Ленинградской областях. Так что будем наблюдать за учениями НАТО и будем учиться противостоять их силам на Балтике.

Неделю назад ВМФ РФ провели учения по безопасности судоходства в районе Калининграда. На них военные моряки тренировались оборонять морские коммуникации, а также сопровождать и защищать гражданские суда, в том числе от атак БПЛА, безэкипажных катеров и подводных лодок. Всего было задействовано до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Цель морского учения НАТО в Атлантике

В понедельник, 28 апреля, в Атлантике у берегов Исландии началось очередное морское учение НАТО Dynamic Mongoose. Оно одно из трех ежегодных учений высокого уровня по противолодочной обороне, проводимых командованием союзных морских сил НАТО (MARCOM) на евро-атлантическом театре. На них обычно отрабатываются в реалистичных условиях действия по поиску и уничтожению подводных лодок, скоординированные операции в море и воздушно-десантные миссии по морскому патрулированию.

Фото: Global Look Press/US Navy Источник изображения: iz.ru

Другие подобные учения — Dynamic Manta в Средиземном море и Dynamic Merlin в Балтийском. Первые прошли в марте этого года, дата начала вторых еще не уточнена. Все эти учения направлены на оттачивание возможностей и навыков противолодочной обороны НАТО и отработку оперативных задач.

Юлия Леонова